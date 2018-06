El Dorado - La città perduta/ Su Italia 1 il film con Shane West (oggi, 3 giugno 2018)

El Dorado - La città perduta, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Shane West, Luke Goss e Natalie Martinez, alla regia Terry Cunnigham. Il dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST SHANE WEST

Il palinsesto televisivo di Italia 1 prevede per il pomeriggio di questa domenica 3 giugno la messa in onda a partire dalle ore 14:05 del film di genere azione El Dorado – La città perduta. Si tratta di una produzione realizzata nel 2010 proposta direttamente in televisione dalla BBC la cui regia è stata sapientemente curata dal regista Terry Cunnigham mentre nel cast figurano tanti attori abbastanza noti al grande pubblico come nel caso di Shane West, Luke Goss, Natalie Martinez e Elden Henson. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

EL DORADO - LA CITTÀ PERDUTA, LA TRAMA DEL FILM

Il professore Jack Wilder oltre ad essere un apprezzato docente di storia dell’arte ed archeologia è anche un archeologo a cui piace ritrovarsi in avventurose missioni alla ricerca di reperti storici di cui si sono perse le tracce da diversi secoli. Negli ultimi anni della propria esistenza Wilder ha focalizzato la propria attenzione sulla leggendaria città di El Dorado. Una città enfatizzata per il fatto di essere stata il fulcro economico ed artistico della civiltà degli Inca soprattutto per i massicci quantitativi di oro in essa custoditi. Sono tantissime le leggende che raccontano dell’oro che in essa erano presente e che hanno ingolosito nel corso dei secoli conquistadores spagnoli ed avventurieri di ogni genere ad intraprendere senza fortuna fantomatici sentieri che avrebbero dovuto portare ai piedi della mitica città. Il professore dopo aver ritrovato un antico libro che sta decifrando con grande attenzione, sembra essere riuscito a trovare una possibile mappa grazie alla quale arrivare ad El Dorado permettendo così al mondo intero di poter ammirare tutte le sue ricchezze. Una mappa che porta ad una zona ben precisa del Perù in una emozionante avventura nella quale il professore sarà accompagnato dai propri due collaboratori Maria e Gordon. Purtroppo per loro non sono i soli ad essere sulle tracce sullo sterminato tesori degli Inca e nello specifico è molto interessato anche Sam Grissom, un colonnello dell’esercito peruviano che sta utilizzando i propri uomini per riuscire a mettere le mani sull’oro di El Dorado per poi diventare uno degli uomini più potenti dell’intera Terra. Grissom tuttavia non è in grado di seguire alla lettera le indicazioni riportate nell’antica lingua degli Inca per cui si mette sulle tracce del professore e lo cattura. Ha così inizio un braccio di ferro tra il professore ed il colonnello nel quale l’unica speranza per il primo è rappresentata dalla propria capacità di sapersela cavare sempre e comunque anche nelle situazioni più complesse.

