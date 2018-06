Emma Muscat/ Amici 2018, il misterioso incontro con la Warner dopo mille polemiche

Emma Muscat in questa settimana ha avuto il suo bel da fare a rispondere alle critiche di Carmen ma per i fan di Amici 17 è avvenuto lo scontro misterioso con la Warner

03 giugno 2018 Hedda Hopper

Sembrano tutti pronti a giurare, forse per amor di Patria, che Emma Muscat non sia la vincitrice designata di questo Amici 17. In realtà la cantante dei bianchi è stata spesso alta in classifica e in questo serale ha conquistato tutti sia nella commissione interna che in quella esterna. La bella biondina ha messo tutti d'accordo e gli stessi rivali hanno affermato che Emma è molto maturata in questi mesi portando sul palco della serale una qualità davvero molto alta e non solo per via della sua voce ma anche per la sua presenza scenica. La stessa cosa le ha detto la madre che nello scorso serale ha preso posto in studio per goersi lo spettacolo e poi ha seguito la figlia anche in casetta per tenerla stretta qualche minuto e informarla che a casa tutti sono orgogliosi di lei. Tutto bene, quindi, per Emma se non fosse che è successo qualcosa che ha fatto infuriare i suoi fan fino a che la redazione non ha pensato bene di mandare in onda una puntata che ha sistemato tutto. Ma di che cosa stiamo parlando?

IL MISTERIOSO DISCO DI EMMA MUSCAT

I dischi dei ragazzi di Amici 17 sono usciti ieri ma per quello di Emma è successo qualcosa di strano. Mentre tutti annunciavano dischi e i primi instore con tanto di date per incontrare i fan, per Emma le cose non sono andate così. I fan hanno chiesto con insistenza alla Warner di prendere posizione dopo essersi mostrata interessata al futuro lavorativo della cantante di Malta. Proprio in questa settimana è andato in onda l'incontro tra Emma e Roberto Fagioli della Warner Music e questo ha rassicurato tutti. I due hanno avuto modo di parlare e la bella Emma ha spiegato che il suo futuro dovrà essere internazionale e non limitato all'Italia soprattutto per il suo vissuto e dal posto da cui viene. La Warner sembra d'accordo ma ancora non è stato annunciato il suo primo disco e nemmeno gli inediti che ne faranno parte.

LO SCONTRO CON CARMEN

Tutti i nodi vengono al pettine e questa settimana, Emma Muscat ad Amici 17 non ha avuto modo solo di risolvere la questione disco ma anche le questioni che aveva in sospeso con la sua "rivale" di sempre, Carmen Ferreri. Le parole che quest'ultima ha detto durante il serale scorso non sono piaciute alla bionda cantante che lo ha fatto presente in casetta. Il video è arrivato a casa dei blu e Carmen ha avuto modo di dire la sua chiarendo il fatto che la competizione è sempre stata vissuta da Emma e non da lei. La Muscat ha chiesto un paio di volte di cambiare coreografia, di cambiare le frasi da cantare e Carmen ha sempre detto sì chinando la testa e lavorando. Le sue dichiarazioni non sono piaciute ad Emma che, però, si è limitata col liquidare tutto con un: "Non mi interessa rispondere. Non ho niente da dire. Ciao". Lo scontro si sposterà nel prime di oggi e in questa semifinale di Amici 17?

