Emma Muscat Vs Carmen Ferreri, lite in diretta?/ Amici 2018, tensione alle stelle tra le due cantanti

Amici 2018, la rivalità tra Emma Muscat e Carmen Ferreri è alle stelle. Dopo lo scontro a distanza ci sarà un nuovo confronto in diretta alla semifinale?

03 giugno 2018

La tensione tra la squadra Blu e quella Bianca di Amici 2018 è alle stelle. A lanciarsi accuse e frecciatine a distanza sono soprattutto Emma Muscat e Carmen Ferreri, la cui rivalità è cosa nota da mesi. Le due cantanti sono state messe spesso a confronto e in opposizioni da produzione e professioni per le esibizioni, ma la rivalità si è sviluppata anche a livello personale. È per questo che, di fronte ad una frase detta da Carmen nel corso della diretta di domenica scorsa - quando, durante la sfida tra Einar ed Emma, ha espresso il desiderio che rimanesse l'amico - la Muscat ci sia rimasta molto male. ”Onestamente…dopo quello che ha detto Carmen… anche se io e lei siamo sempre state in gara, io so che lei è bravissima, batto sempre le mani perchè è la verità! Io sono umile, a volte lei mi da i brividi, e mai dico spero che non rimanga e soprattutto prima che lei debba cantare…” ha dichiarato Emma, delusa dal comportamento di Carmen.

EMMA CONTRO CARMEN: BOTTA E RISPOSTA DI FUOCO

Emma ha poi continuato: "Lei vuole vincere tra me e lei, c’è sempre questa sfida tra me e lei. Lei ha supportato Einar perché ovviamente mi voleva fuori. […] Io sto qui, anche io volevo vincere e me la gioco!" Di fronte a queste accuse, la Ferreri si è infuriata e ha avuto un durissimo sfogo. ”Ma perchè tutto quello che dico io viene tergiversato? Noi siamo in competizione, è normale che vadano a cercare il pelo nell’uovo al contrario di quello che faccio io! - è sbotatat la cantante della squadra Blu, per poi continuare - ragazzi miei non è Carmen contro Emma, Carmen se ne sbatte della competizione! Mi fa piacere che si stanno scoprendo gli altarini! Anche tu Emma sei venuta qui per vincere!" Uno scontro di fuoco tra le due che ritroveremo sul palcoscenico della semifinale di questa sera. Ci saranno scintille anche in diretta? Le due chiariranno anche faccia a faccia o si dedicheranno alla sfida, dimenticando questi dissapori?

