Fabrizio Moro duetto con Irama, Amici 2018/ Canteranno il suo ultimo singolo? (semifinale)

Fabrizio Moro sarà tra i gli ospiti della semifinale del serale di Amici 2018, dove avrà la possibilità di duettare in coppia con Irama, concorrente della squadra bianca.

03 giugno 2018 Fabiola Iuliano

Fabrizio Moro

Reduce dal successo nell'ultimo Festival di Sanremo, dove ha gareggiato in coppia con Ermal Meta conquistando il primo posto in classifica, Fabrizio Moro questa sera si prepara a tornare ad Amici 2018, dove sarà fra gli ospiti più attesi dell'ormai imminente semifinale. Così come anticipato da un breve filmato trasmesso dalla fan page ufficiale del talent, Moro questa sera accompagnerà il percorso musicale di uno dei due cantanti ancora in gara nella squadra bianca, Irama, che avrà così la possibilità di mettersi alla prova ed esibirsi con uno dei brani più noti dell'amato cantautore. Tuttavia, a un passo dal duetto più atteso della serata, sono in molti a sperare in una reunion tra Fabrizio Moro ed Ermal Meta, e sui social, nelle ultime ore, il pubblico del talent ha chiesto a gran voce la presenza di entrambi. Riuscirà Maria De Filippi a realizzare il desiderio dei tanti telespettatori e a portare in semifinale l'amato duo della canzone italiana?

IL FLIRT CON BIANCA GUACCERO, SOLO UN GOSSIP?

Fabrizio Moro questa sera sarà tra gli ospiti della semifinale di Amici 2018 a pochi giorni dalla vicenda che nelle ultime settimane lo ha visto al centro del gossip nostrano. Secondo il settimanale Spy, infatti, il vincitore del Festival di Sanremo sarebbe legato all'attrice Bianca Guaccero, fresca di separazione dal marito Dario Acocella. Fra i due, si legge sul noto settimanale, ci sarebbero stati incontri frequenti, anche se per il momento questa notizia non è mai stata confermata. A smentire il tutto, però, è stata proprio Bianca Guaccero, che nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente ha rivelato di non essere attualmente impegnata in una relazione sentimentale: "Non c’e` ancora nessun uomo. Sono sola - ha ammesso infatti l'attrice - mi godo mia figlia e lavoro". E se Bianca Guaccero è attualmente single, la stessa cosa non può dirsi per Fabrizio Moro, che è legato da molti anni all'artista e architetto Giada Domenicone, dalla quale ha avuto due figli. Solo rumors destinati a popolare le pagine dei settimanali estivi o fra i due vi è del tenero?

PROTAGONISTA DEL WEB CONTEST DI RADIO SUBASIO

Questa serra sarà tra gli ospiti che duetteranno nel serale di Amici 2018, ma sono diversi gli appuntamenti che vedranno Fabrizio Moro protagonista nei prossimi giorni. Fra le tante tappe musicali in agenda, ricordiamo in particolare quella prevista per martedì 5 giugno, quando il cantautore sarà ospite di Subasio Music club su Radio Subasio per un contest sul web. In un primo momento al centro di un'intervista realizzata in esclusiva da Roberto Gentile con Katia Giuliani, Moro potrà infatti incontrare ben trenta fortunati fan vincitori di un Concorso realizzato sui social, ai quali regalerà oltre un'ora di musica dal vivo, accompagnato dalla tastiera e dalla chitarra acustica. Dopo il contest ad attendere Fabrizio Moro ci sarà l'attesissimo tour estivo, che avrà inizio il prossimo 13 luglio a Cervia (Ra) e si concluderà con le tappe di Palermo e Taoprmina previste rispettivamente per il 28 e il 29 agosto.

© Riproduzione Riservata.