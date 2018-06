Finalisti Amici Serale 2018/ Irama favorito come vincitore finale: Lauren eliminata?

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Irama

Grande attesa per la semifinale del serale di Amici 2018. Alla finale del 10 giugno dovrebbero arrivare in quattro. Al momento, i concorrenti ancora in gara sono i cantanti Irama, Emma Muscat, Carmen Ferreri ed Einar Ortiz. In semifinale non saranno divisi in squadre, ma saranno tutti contro tutti. In palio c’è un posto in finale che nessuno vuole lasciare andare. Cambia tutto, dunque, per la semifinale nel corso della quale non ci saranno sfide a squadre. Ad oggi, tuttavia, non si sa ancora chi avrà il compito di decretare i finalisti. Nelle precedenti puntate del serale, a decretare gli eliminati è sempre stata la commissione interna. Questa sera, però, potrebbe avere un ruolo decisivo il pubblico nella scelta dei finalisti.

FINALISTI AMICI 2018 SERALE: I FAVORITI

Le quote per i favoriti non cambiano. In attesa di scoprire i nomi dei veri finalisti del serale di Amici 2018, resta favoritissimo Irama che, dopo aver conquistato i professori e la commissione esterna, è entrato nel cuore anche del pubblico al punto che il suo primo album ha debuttato al primo posto della classifica i-Tunes. Per gli scommettitori, Irama non solo arriverà in finale, ma potrebbe anche vincere. La sua quota, infatti, è bassissima. L’accesso alla finale di Irama è dato a 1.40. Favorita per l’accesso alla finale è anche Emma Muscat, quotata a 2.75 così come la sua vittoria. Sul terzo gradino del podio degli scommettitori, invece, c’è Carmen Ferreri che è quotata a 4.00. L’ultimo posto disponibile per la finale potrebbe andare ad Einar, quotato a 6.50 mentre ad essere eliminata ad un passo dalla finalissima potrebbe essere Lauren, quotata a 20.00.

FINALISTI: I PRONOSTICI DEGLI EX ALLIEVI

Gli ex allievi del serale di Amici 2018 si sono divertiti a fare pronostici per la finalissima. Tutti gli ex concorrenti hanno delle preferenze. Chi riuscirà ad indovinare i nomi dei finalisti? Per Bryan, in finale, ci saranno Carmen, Irama, Emma ed Einar; Zic punta su Lauren, Irama, Emma, ma anche Carmen e Einar; i preferiti di Daniele sono Lauren, Carmen, Einar, Irama; per Filippo, invece, i finalisti saranno Carmen, Irama, Lauren; Valentina scommette su Carmen, Emma, Irama e Lauren. Per Sephora, i quattro finalisti saranno Carmen, Lauren, Irama ed Emma; Matteo punta su Carmen, Einar, Irama, Emma; Luca C. vorrebbe vedere in finale Emma, Einar e Carmen. Biondo, infine, punta su Emma, Irama, Einar e Lauren.

