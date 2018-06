Fiorella Mannoia duetto con Einar Ortiz/ La cantante nel serale di Amici 2018 a sostegno dei blu

Sarà Fiorella Mannoia uno degli ospiti della semifinale del serale di Amici 2018: la cantante, infatti, fra poche ore duetterà con Einar Ortiz, concorrente della squadra blu

03 giugno 2018 Fabiola Iuliano

Fiorella Mannoia e Maria De Filippi ad Amici (2017)

In una semifinale di Amici 2018 dove il canto sarà ancora al centro della scena, non poteva di certo di certo mancare Fiorella Mannoia, oggi fra le voci più amate del panorama musicale italiano e da sempre in prima linea quando di stratta di celebrare la musica in tutte le sue sfumature. Ma quale sarà la nuova avventura che l'attende nella penultima puntata del talent? Secondo le anticipazioni trasmesse dal sito ufficiale dello show, questa sera la cantante affiancherà musicalmente un concorrente della squadra blu, il cantante Einar Ortiz, con il quale duetterà nel corso della serata, portando in scena uno dei brani più celebri del suo repertorio. La notizia della sua presenza nel serale e dell'assegnazione a Einar ha però causato la delusione di Carmen Ferreri che, prendendo a cuscinate il suo compagno di squadra per il privilegio di duettare con l'ospite, ha esclamato: "Io la volevo, amore mio!". Se vi siete persi la reazione dell'allieva potete cliccare qui.

IL SUO AMORE CON CARLO DI FRANCESCO

Diva amatissima della musica italiana, Fiorella Mannoia è sentimentalmente legata a uno degli insegnanti di canto della scuola di Amici 2018, con il quale - seppur in maniera discreta e distante dal chiacchiericcio del gossip - fa coppia fissa ormai da dieci anni. Nell'ultimo periodo, i due artisti hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere la loro storia d'amore in piena libertà, spiazzando tutti per l'assoluta naturalezza del loro rapporto, che appare oggi più solido che mai. A separarli, almeno all'anagrafe, ci sono infatti oltre 26 anni di differenza, anche se per entrambi questo aspetto non sembra avere mai rappresentato un problema. "Dopo i 60 anni? Le forze non sono piu` le stesse. Ma l'importante e` non straziarsene. Giocare sempre - ha dichiarato la cantante a Vanity Fair rendendo nota la sua storia d'amore con di Francesco - La vecchiaia e` faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto e` un'invenzione. La vecchiaia non esiste".

IL TOUR ESTIVO E IL PREMIO AI WIND MUSIC AWARD

Mentre la storia d'amore con il professore di canto della scuola di Amici 2018, Carlo Di Francesco, procede a gonfie vele, Fiorella Mannoia si prepara ad affrontare le nuove tappe estive del suo tour, una tournée annunciata qualche giorno fa a mezzo social in seguito alla conclusione delle 101 tappe realizzate con il "Combattente Tour": "Lo so, la tournée era finita. Ma questi mesi sono troppo lunghi e io avevo voglia di palco, di musica, di viaggi, di alberghi, di autogrill, di persone... della vita che amo di più - ha rivelato la cantante sui suoi canali ufficiali (qui il link) - Ci vediamo quest’estate!!". Tuttavia, prima dell'inizio del nuovo tour, che prenderà il via il 15 luglio con l'evento a Cervignano del Friuli, Fiorella Mannoia sarà tra i protagonisti dei Wind Music Awards all'Arena di Verona, dove il prossimo 5 giugno ritirerà il premio conquistato in seguito alla sua straordinaria tournée dei record.

