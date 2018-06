Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ Video, Maria De Filippi stuzzica il prof di Amici: “Come ha cantato?”

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, Maria De Filippi stuzzica il prof di Amici: “Come ha cantato?”. Il siparietto è andato in onda nell'ultima puntata del talent show

03 giugno 2018 Silvana Palazzo

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia è tornata ad Amici. In occasione della semifinale del talent show di Maria De Filippi, la cantante si è esibita con Einar. Dopo la performance, peraltro molto apprezzata dal pubblico, la conduttrice ha deciso di pungolare Carlo Di Francesco, professore di Amici nonché compagno di Fiorella Mannoia. «Carlo, come ha cantato Fiorella?» ha chiesto Maria cogliendo di sorpresa il prof che non si aspettava quell'incursione. Dal suo imbarazzo è nato un simpatico siparietto che sta facendo divertire anche il popolo dei social. Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia sono fidanzati da oltre dieci anni, ma hanno sempre tenuto la loro relazione riservata e lontana dal gossip, motivo per il quale nessuno si aspettava oggi un accenno. Nonostante l'evidente imbarazzo, Di Francesco ha risposto alla conduttrice elogiando la sua compagna. Si è allora intromessa Fiorella Mannoia con il sorriso sulle labbra: «Non potrebbe dire il contrario». Maria divertita ha incalzato il prof: «Avresti il coraggio di dire il contrario?». L'imbarazzato Carlo, sempre fiero della sua Fiorella, ha allora spiegato: «No, su tante cose sì ma sul canto proprio no». Clicca qui per il video del duetto di Fiorella Mannoia con Einar.

FIORELLA MANNOIA IN CONCERTO CON FABRIZIO MORO

Fabrizio Moro proprio ad Amici ha annunciato che Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Ultimo saranno ospiti del suo concerto evento allo stadio Olimpico di Roma. Il cantautore romano, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente” e dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest in coppia con Ermal Meta, si esibirà per la prima volta in carriera nell'impianto capitolino. Moro celebrerà così i suoi primi dieci anni di carriera trascorsi dalla vittoria tra i “giovani” a Sanremo con “Pensa”. Per l'occasione ha deciso di condividere il palco con alcuni ospiti. Da Maria De Filippi ha annunciato i nomi dei primi ospiti: Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Ultimo. Tra Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia c'è un consolidato rapporto professionale: per l'interprete ha firmato alcuni dei brani del suo ultimo album, “Combattente”, uscito nel 2016. Allo stadio Olimpico di Roma canteranno dunque insieme.

© Riproduzione Riservata.