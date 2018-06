Francesca Tocca/ Chi è la ballerina nel cast professionisti di Amici 2018 e moglie di Raimondo Todaro

Francesca Tocca fa parte del cast dei ballerini professionisti di Amici dal 2015. Sposata da 4 anni con Raimondo Todaro, ha scoperto la passione per la danza sin da...

03 giugno 2018 Fabiola Iuliano

Amici, i ballerini professionisti

Bella, talentuosa e sensuale, Francesca Tocca è una delle ballerine professioniste che compongono il cast del talent di Amici 2018. In pochi sanno, però, che l'affascinante protagonista del corpo di ballo è legata a uno dei ballerini più amati della tv, volto storico del programma competitor del talent di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Di Raimondo Todaro, performer amatissimo di Ballando con le Stelle dove dalla stagione 2005-2006 è uno degli insegnanti che affiancano con passione e costanza i diversi concorrenti. I due, marito e moglie dal 2014, sono oggi genitori della piccola Jasmine, che a soli tre anni e sembra aver ereditato da mamma e papà la passione per la danza. Francesca Tocca e Raimondo Todaro lo scorso venerdì hanno festeggiato un traguardo molto importante, il quarto anniversario del loro matrimonio, e per l'occasione la ballerina ha condiviso sul suo profilo ufficiale un'immagine che ritrae suo marito in abito da cerimonia, immerso nella piscina del ristorante che ha ospitato il loro ricevimento: "Un tuffo nel passato. Auguri Amore mio! @todaroraimondo #anniversario #matrimonio TI AMO", si legge su Instagram. Se vi siete persi il suo post, potete cliccare qui.

LA CARRIERA E L'INGRESSO NEL CAST DI AMICI

Classe 1989, Francesca Tocca ha scoperto da giovanissima la sua passione per il ballo: proprio per questo, si legge sulla biografia ufficiale condivisa da Witty.tv, ha iniziato a prendere lezioni di danza sin dalla più tenera età. L'incontro che ha cambiato la sua vita, però, è arrivato nell'adolescenza, quando ha iniziato a ballare in coppia con un ballerino siciliano che qualche tempo dopo, precisamente nel 2014, è diventato suo marito: Raimondo Todaro. Oltre a essere uno dei volti di punta del cast di professionisti della scuola di Amici 2018, Francesca Tocca gestisce con suo marito una scuola di danza a Catania, un'attività che entrambi portano avanti con passione dal 2013, quando ancora per lei non si erano aperte le porte del talent di Maria De Filippo. L'ingresso nella scuola di Amici risale infatti al 2015, quando la Tocca, grazie al suo straordinario talento nel ballo, è diventata parte integrante del cast dei ballerini ufficiali.

