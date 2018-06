Georgette Polizzi non ha lasciato Davide Tresse/ Contro DiPiù: “Titoli civetta, sono stronz***!”

George Polizzi lascia Davide Tresse, la straziante lettera publbicata tra le pagine del settimanale DiPiù: “Non ti condanno ad una malattia che non è tua!”.

03 giugno 2018 - agg. 03 giugno 2018, 14.00 Valentina Gambino

George Polizzi lascia Davide Tresse

Georgette Polizzi nonostante la straziante lettera tra le pagine del settimanale DiPiù, alcune ore fa ha smentito grande parte della sua intervista, direttamente tra le Stories del suo profilo di Instagram. Insieme a lei anche il fidanzato Davide Tresse (dopo essere rincasato in moto dalla spesa). La stilista ha esordito affermando di non avere lasciato Davide e di essersi preoccupata dopo l’arrivo di tantissime notifiche sul suo cellulare: “Stendiamo un velo pietoso”. Il fidanzato di Georgette è poi rincasato nella casa dove convivono e anche lui ha voluto tranquillizzare gli estimatori stemperando la tensione. “La lettera su DiPiù era stata fatta perché non volevo fare un’intervista ma era una dedica a Davide d’amore dove gli dicevo che mi sentivo un peso e se sono un peso è giusto che lui abbia la possibilità di scegliere qualcuno di meglio”. Questo è stato uno dei primi pensieri della Polizzi dopo avere scoperto di avere la sclerosi multipla: “Il titolo che è stato fatto l’hanno scelto loro…”. Per lei la questione in sintesi è: “Io ti amo a tal punto che se per te sono un peso ti prego dimmelo e vivi una vita migliore perché te lo meriti!”. “Nessuno ha detto che lascio Davide o che non voglio stare con lui. Questo è il problema dei giornali che fanno i titoli civetta e la gente capisce ciò che vuole”, ha proseguito. “Mai farsi ingannare dai titoli del giornali!”, ha aggiunto Davide Tresse. “Non c’ho voglia di leggere stronzat*”, ha concluso poi la stilista. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Fine della storia tra Davide e Georgette?



Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono ufficialmente lasciati. La stilista qualche settimana fa ha confessato di avere la sclerosi multipla. Dopo averne parlato con gli estimatori, ha sempre pubblicato scatti social anche insieme al suo fidanzato, affermando di averlo (e volerlo) sempre al suo fianco qualunque cosa accada. Da qualche giorno invece, le cose sembrano essere cambiate e l’ex protagonista di Temptation Island, si è affidata alle pagine del settimanale DiPiù per scrivere al suo ex fidanzato una missiva strappalacrime, probabilmente per “proteggerlo” da una sofferenza che dovrà già affrontare in prima persona. “Caro Davide, ti scrivo con le lacrime agli occhi dopo una lunga giornata di riflessioni. Stai dormendo accanto a me e potrei svegliati, per dirti tutto in faccia, perché ami la franchezza, senza tanti giri di parole – esordisce Georgette scrivendo la sua lettera. - Ma per fare questo, ora, mi servirebbe un coraggio che non ho. Perché io ti amo e, se sto per dirti parole che ti faranno soffrire, è solo ed esclusivamente perché agisco in nome dell’amore che mi lega a te”.

Georgette Polizzi continua la sua lettera tra le pagine del settimanale DiPiù, affermando di volere chiudere la sua relazione d’amore con Davide Tresse, nonostante i tre anni e mezzo d’amore: “Dobbiamo prendere due strade diverse – continua la stilista. Sono stati 3 anni e mezzo meravigliosi, a volte tortuosi, ma il baratro nel quale ora sono caduta, e nel quale inevitabilmente sei caduto anche tu, non deve essere senza uscita, almeno per te. Tu, infatti, hai tutto il diritto di vivere la tua vita, di ridere, di scherzare, insomma di sentirti leggero. E io ora tutta questa leggerezza non posso più garantirtela”. La Polizzi confida anche che a meno che la ricerca non faccia il miracolo di trovare una cura, al momento la sua vita è segnata. “L’idea di stare sola mi terrorizza. Ma ancora di più mi terrorizza l’idea di doverti condannare a una malattia che non è la tua. Tu hai un lavoro che ti soddisfa, sei un manager di successo, e potrai rifarti una vita lontano da me senza che la tua carriera possa essere intaccata dai miei problemi”. Di seguito la ragazza prosegue affermando che non ci sia notte in cui si svegli pensando a tutto quello che starebbe togliendo al suo fidanzato. Poi conclude: “Ti amo, Davide, e per questo ho deciso di lasciarti vivere una vita migliore lontano da me”.

