Grande Fratello 2018/ Ultima cena di gala per i finalisti: i pensieri di Lucia per Filippo

Grande Fratello 2018: ultima cena di gala per i finalisti, Lucia Orlando continua a pensare a Filippo Contri che potrà riabbracciare lunedì sera dopo la finale.

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

La finalissima del Grande Fratello 2018 è ormai alle porte. Lunedì 4 giugno, in prima serata su canale 5, sarà decretato il vincitore della quindicesima edizione del padre di tutti i reality condotta da Barbara D’Urso. A giocarsi la vittoria saranno Matteo Gentili, Alessia Prete, Simone Coccia e Lucia Orlando. L’ultimo posto disponibile per la finale sarà assegnato ad uno tra Alberto Mezzetti e Veronica Satti, attualmente in nomination. Per regalare un ultimo ricordo ai propri inquilini, il Grande Fratello ha organizzato ultima cena di gala in giardino. Dopo aver invitato i concorrenti a sfoggiare un look elegante, ha sorpreso tutti allestendo un ristorante elegantissimo in giardino. Molta emozione da parte dei concorrenti che non hanno nascosto la felicità del momento. “Mi sento come Pretty Woman, che conta le forchette perché non sa da dove iniziare!” dice divertita Lucia mentre Coccia aggiunge – “che cena fantastica ragazzi!”. I finalisti hanno gustato una deliziosa cena a base di pesce. Tutti hanno apprezzato anche se Lucia che ha qualche problema con il pesce, si lascia andare ad un commento dimostrando di pensare continuamente a Filippo: “dovrà portarmi a mangiare esclusivamente pizza”.

LUCIA ORLANDO: FILIPPO CONTRI E IL SUO UNICO PENSIERO

Quella appena trascorsa è stata una settimana importante per Lucia Orlando che, improvvisamente, si è ritrovata senza il fidanzato Filippo e senza l’amico Danilo. Nonostante la tristezza, la commessa romana è riuscita ad aprirsi instaurando un ottimo rapporto con gli altri concorrenti. Oltre ad unirsi sempre di più con Veronica, ha legato molto con Alberto scoprendo in lui un amico sincero. Nella testa di Lucia, però, continua ad esserci sempre Filippo a cui pensa sempre. “Chissà cosa starà facendo" - ha detto Lucia che ha poi lanciato un messaggio a Filippo - "Stai attento a quello che fa altrimenti ti spezzo tutte e due le gambine e ti lascio solo i tatuaggi”, ha detto Lucia pensando al fidanzato. Gli alti e bassi che hanno vissuto all’interno della casa più famosa d’Italia hanno unito ancora di più Filippo e Lucia che ora non vedono l’ora di viversi. Se Filippo continua a dedicarle canzoni sui social, Lucia non fa che respirare il profumo di Filippo attraverso vestiti e coperte. Il cuscino di Contri è diventato il suo nuovo amico e lo tiene sempre con sé. La Orlando, dunque, sembra aver fatto chiarezza nel suo cuore e ora aspetta solo di poter riabbracciare Filippo e cominciare a vivere la storia nella vita quotidiana.

