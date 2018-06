I PINGUINI DI MR. POPPER/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey (oggi, 3 giugno 2018)

I pinguini di Mr. Popper, il film in onda su Italia Uno oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Jim Carrey, Carla Cugino, Madeline Carroll, alla regia Mark Waters. Il dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film nella prima serata di Italia 1

NEL CAST JIM CARREY E CARLA CUGINO

Nella prima serata di questa domenica 3 giugno su Italia 1 a partire dalle ore 21:15 viene trasmesso il film I pinguini di Mr. Popper (titolo originale Mr. Popper’s Penguins). La pellicola è stata prodotta nel 2011 dalla 20th Century Fox in collaborazione con la Dune Entertainment e la Davis Entertainment, la regia è stata curata da Mark Waters, il soggetto è stato tratto dall’omonimo libro scritto da Richard e Florence Atwater mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Sean Anders, John Morris e Jared Stern. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi quali Jim Carrey, Carla Cugino, Madeline Carroll, Maxwell Perry Cotton e Angela Lansbury. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I PINGUINI DI MR. POPPER, LA TRAMA DEL FILM

Tom Popper agli inizi degli anni Settanta è uno stupendo bambino che nel proprio animo ha una grande voglia di seguire il padre in una delle sue avventure ai confini del mondo. Un desiderio che non riuscirà mai a soddisfare in quanto la madre gli impone una formazione classica gettando le basi per un futuro da manager. Infatti, a circa trent’anni di distanza Tom è diventato un ottimo imprenditore del ramo immobiliare il che gli ha permesso di fare decisamente fortuna. Non si può dire la stessa cosa della sfera sentimentale in quanto Tom ha da poco rotto il matrimonio con la propria moglie e praticamente non ha più alcuni legami con i propri figli. Attualmente il principale obiettivo di Tom è quello di riuscire ad acquistare un locale di New York che gli permetterebbe di entrare come socio in una delle più grandi agenzie immobiliari del mondo. Un obiettivo non semplice da raggiungere in quanto la sua anziana proprietaria non ha alcuna intenzione di cedere l’attività ad una persona dai dubbi valori morali. Tuttavia la vita di Tom viene completamente stravolta dall’arrivo presso la sua casa di un enorme pacco che gli arriva direttamente dall’Antartide. Glielo ha inviato il padre alcuni giorni prima di morire ed al cui interno ci sono cinque pinguini. Inizialmente per Tom i pinguini sono un enorme fastidio ma poco alla volta gli permetteranno di riprendere in mano la propria vita e soprattutto di riscoprire i veri valori. Infatti, grazie ai pinguini c’è nuovamente un rapporto con i figli ed un insperato riavvicinamento con la moglie. Purtroppo cade nel tranello tesogli dal direttore di uno zoo di New York che si fa consegnare i pinguini. Resosi conto dell’errore commesso Tom con il supporto della propria famiglia fa quanto in suo possesso per recuperare i pinguini e riportarli di persona in Antartide vivendo così quell’avventura che aveva sempre desiderato fin da quanto era un tenero bambino.

