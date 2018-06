I VICHINGHI/ Su Rete 4 il film con Ryan Kwanten (oggi, 3 giugno 2018)

I vichinghi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Ken Duken, alla regia Claudio Fäh. La trama del film nel dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

I vichinghi, in prima serata su Rete 4

NEL CAST TOM HOPPER

I vichinghi è la pellicola in onda questa domenica 3 giugno 2018 alle ore 21.15 su Rete 4. Realizzato nel 2014 per la regia dello svizzero Claudio Fäh, il film in lingua inglese si intitola "Northmen: A Viking Saga". Tom Hopper, Ryan Kwanten, Ken Duken, Charlie Murphy e Danny Keogh sono gli interpreti principali. L'attore britannico Thomas Edward Hopper ha recitato al fianco di Amy Schumer e Naomi Campbell nel film commedia "I Feel Pretty" uscito recentemente negli Stati Uniti e diretto dalla regista americana Abby Kohn in collaborazione con Marc Silverstein. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

I VICHINGHI, LA TRAMA DEL FILM

Una nave vichinga viene investita da una terribile tempesta e naufraga su lidi ancora sconosciuti. I guerrieri sono guidati dal giovane Asbjörn che decide di risalire la scogliera e combattere il nemico appostato nella parte opposta. I vichinghi vincono la battaglia e si impossessano del carro dei nemici nel quale trovano una ragazza che dice di chiamarsi Inghean. Dall'accento della giovane, intuiscono di essere arrivati in terra nemica, ovvero la Scozia. Inghean appartiene ad una famiglia nobile per cui i vichinghi la tengono in ostaggio per ottenere la loro libertà in cambio della vita della nobildonna. Quando il re Dunchaid viene avvertito del pericolo che corre la figlia, manda i suoi mercenari a combattere contro i vichinghi, con l'ordine di uccidere la ragazza se non fossero riusciti a salvarla. Nel frattempo i vichinghi si inoltrano nel bosco e si imbattono in Conall, un monaco di religione cristiana che li accoglie nel suo rifugio e cura uno dei guerrieri feriti. Conall svela ad Asbjörn che la ragazza è la principessa figlia di Dunchaid, contemporaneamente arrivano i mercenari che assaltano la torre e si confrontano con i vichinghi. Uno dei mercenari si introduce nel minareto e fa sapere che il re ha ordinato l'uccisione di sua figlia. Il monaco conosce un tunnel sotterraneo e attraverso questa via salva la vita di Inghean, di Asbjörn e dei suoi uomini, giungono in una grotta e, grazie alle incisioni rupestri visibile sulle rocce, capiscono come fare per arrivare al mare e scoprono anche che ci sono delle barche nelle rientranze della costa. Continuano la fuga e riescono a guadagnare un considerevole vantaggio sui mercenari. Asbjörn non ha intenzione di consegnare Inghean ai suoi inseguitori e in seguito la ragazza lo informa circa l'intenzione del re suo padre di farla sposare con un uomo da lui scelto, solo per trarre dal suo matrimonio un vantaggio politico. Anche Conall apre il suo cuore e confida la sua voglia di vendicarsi di Dunchaid, unico responsabile della distruzione di un'intera tribù. Quando i due schieramenti si trovano ancora a confronto, si danno battaglia nei pressi di un ponte, Asbjörn e i suoi riescono a mettersi in salvo oltrepassando il ponte, per poi farlo saltare e impedire il passaggio del nemico. Il gruppo dei vichinghi si rifugia nella brughiera e nel frattempo Asbjörn e Inghean hanno stretto un forte legame. Arriva il momento dello scontro decisivo, Asbjörn vince l'avversario proprio mentre giungono i soldati del re. Il coraggioso vichingo si getta nelle acque del mare, poi recupera una discreta imbarcazione a bordo della quale si allontana insieme al suo gruppo. Finalmente tutti possono dirsi salvi.

