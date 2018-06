IL COMMISSARIO LO GATTO/ Su Iris il film con Lino Banfi (oggi, 3 giugno 2018)

Il commissario Lo Gatto, il film in onda su Iris oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Lino Banfi, Maurizio Micheli, Isabella Russinova, alla regia Dino Risi. Il dettaglio della trama.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST LINO BANFI

Il film Il commissario Lo Gatto va in onda su Iris oggi, domenica 3 giugno 2018, alle ore 23.05. Il regista Dino Risi ha firmato anche il soggetto della pellicola e ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Enrico Vanzina. Il personaggio del commissario Lo Gatto è interpretato dal noto attore pugliese Lino Banfi. Tra gli attori si ricordano Maurizio Micheli, Isabella Russinova, Galeazzo Benti e Maurizio Ferrini. Le musiche sono di Manuel De Sica, il compositore romano scomparso nel 2014 a causa di un attacco cardiaco. Figlio dell'indimenticabile Vittorio De Sica, Manuel è stato sempre molto legato al fratello minore Christian. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COMMISSARIO LO GATTO, LA TRAMA DEL FILM

Il commissario Lo Gatto (Lino Banfi) è da poco in servizio a Favignana, dove tutto è tranquillo e sembra non succedere mai niente di nuovo. L'estate è appena trascorsa e sulla splendida isola accade un fatto straordinario, viene denunciata la scomparsa di una donna, bella e facoltosa con un passato alquanto discutibile a causa delle sue frequentazioni. La giovane, che in realtà si chiama Maria Papetti ma è conosciuta come Wilma Cerulli, (Isabella Russinova) è molto invidiata dalle donne del posto che sono gelose di lei, tutto lascia pensare che Wilma è vittima di un omicidio. Il commissario Lo Gatto viene incaricato di indagare sulla morte sospetta della giovane, il caso è abbastanza misterioso ma il commissario è pronto a lavorare con il solito impegno, la precisione e l'imparzialità che da sempre lo contraddistinguono. Il solerte funzionario si mette al lavoro, sapendo di poter contare sulla collaborazione di tutti gli agenti della sua squadra, in particolare modo del giovane poliziotto Gino Gridelli (Maurizio Ferrini) che mostra nei suoi confronti una grande ammirazione. Lo Gatto e il fidato Gridelli seguono tutte le piste e, per caso, si fermano in una piccola pensione amministrata dalle sorelle Patanè. Durante il breve soggiorno il commissario viene notato da un giornalista alle prime armi, un certo Vito Ragusa (Maurizio Micheli) che, nella speranza di fare finalmente uno scoop giornalistico, decide di seguire Lo Gatto nella sua indagine. Le ricerche portano ad una scoperta inaspettata, non è avvenuto alcun omicidio, Wilma è viva e si trova in viaggio di piacere per una crociera in compagnia di Bettino Craxi, l'attuale capo del governo. Se la notizia diventasse di dominio pubblico sarebbe un vero scandalo e così accade, la scappatella del presidente del consiglio avrà come conseguenza la caduta del governo. Al posto di Craxi viene eletto Giulio Andreotti che, per ringraziare Lo Gatto di aver permesso la sua nuova ascesa al potere, gli fa avere una promozione nella Polizia di Stato e il commissario diventa vicequestore. L'avanzamento di grado comporta anche un altro trasferimento, questo volta a Milano, dove andrà a prendere servizio così come l'agente Gridelli. Nella città meneghina Lo Gatto prende un'altra grande cantonata, è in atto un summit politico a cui partecipano esponenti di fama internazionale, quando il neo vicequestore crede ci sia il pericolo di un attentato, ordina a tutti i politici presenti di buttarsi nella piscina. In realtà non c'è mai stato alcun rischio, Lo Gatto ha semplicemente scambiato un attrezzo con un'arma da fuoco. Nonostante il clamoroso sbaglio, Lo Gatto viene premiato per aver dimostrato meticolosità e coraggio e ottiene un altro trasferimento, tornerà a lavorare in Sicilia per lottare contro la difficile e sempre più dilagante piaga della mafia.

© Riproduzione Riservata.