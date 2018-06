Insider - Dietro la verità/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 3 giugno 2018)

Insider - Dietro la verità, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Russell Crowe e Al Pacino, alla regia Michael Mann. ma ecco la trama del film nel dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST RUSSELL CROWE E AL PACINO

Il film Insider - Dietro la verità va in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 giugno 2018, alle ore 23,25. Una pellicola di produzione americana datata 1999. Il film è stato diretto dal bravo Michael Mann. Ottimo il cast di attori tra questi spiccano senza dubbio Russell Crowe e Al Pacino, entrambi detengono i ruoli principali. La pellicola ascrivibile al genere d'azione con connotazioni thriller si basa su un soggetto scritto e sceneggiato da Marie Brenner. La pellicola a causa anche della sua anzianità di produzione è stata già programmata diverse volte sui piccoli schermi televisivi, essa andrà nuovamente in onda oggi, domenica 3 giugno su Rete 4 alle 23.25. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INSIDER - DIETRO LA VERITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla battaglia legale intrapresa da Jeffrey Wigand. Jeffrey è un'importante dirigente di una multinazionale che ha la propria mission imprenditoriale nella produzione di sigarette, egli improvvisamente viene licenziato senza alcun apparente motivo. La vita dell'ex quadro dell'impresa diventa immediatamente difficile, la sua famiglia non riesce, in assenza di stipendio, a mantenere il tenore di vita alla quale si era abituato e in Jeffrey si fa strada l'idea di farla pagare ai suoi ex datori di lavoro. Sfruttando le conoscenze sulla produzione di sigarette che aveva acquisito negli anni, Jeffrey decide di testimoniare in un processo per smentire l'impresa nella quale lavorava sulla composizione chimica delle sigarette. L'uomo non riesce però a far breccia sull'opinione pubblica, l'unico giornalista che si interessa infatti della vicenda è un cronista d'assalto votato al giornalismo d'inchiesta, tale Lowell Bergman. Lowell lavora per la CBS e propone a Jef un'intervista all'interno del programma "sessanta minuti". La scelta dei due uomini è però osteggiata dal potente mondo delle lobby del tabacco, con i dirigenti delle multinazionali consci che potrebbero perdere introiti milionari. I due verranno di fatto tartassati non solamente sotto l'aspetto lavorativo, ma anche in quella vita privata che viene scandagliata allo scopo di metterli in cattiva luce. Bergman e Wigand non si abbattono e nonostante le minacce neppure tanto velate decidono di andare avanti, il loro lavoro in un primo tempo viene mandato in onda in una versione "light", successivamente viene programmata la versione integrale dell'intervista, un'intervista che scuoterà dalle fondamenta l'industria del tabacco.

