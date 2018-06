Irama finalista di Amici 2018?/ L'attacco di Einar segnerà la fine dell'amicizia che gli lega?

Irama continua a vincere e la cosa ha infastidito anche l'amico Einar che domenica sera, e in settimana, ha mostrato il suo disappunto. Quali saranno le esibizioni nella semifinale di Amici?

03 giugno 2018

Irama è molto contento delle sue assegnazioni questa settimana. La semifinale di Amici 2018 si avvicina a grandi passi e va in onda alla domenica con una doppia sfida a squadre, le proposte di eliminazione e la consueta terza fase che ha visto Irama quasi sempre vincitore. Il cantante in questi giorni si è dato molto da fare e le sue assegnazioni lo hanno fatto felice da una parte ma scontento dall'altra visto che ci sono alcune cover davvero difficili su cui lavorare. In particolare, Irama ha già pianto alle poche note sentite di Sally e non osiamo immaginare cosa succederà quando toccherà a lui cantarla sul palco del serale di Amici 17. A questa si aggiungono anche "I giardini di marzo" e "Chiamami ancora amore". Insieme alle cover dovrà cantare i suoi tre inediti Voglio solo te, Tornerai da me e Cosa resterà.

LO SCONTRO CON EINAR

Anche la questione cover in settimana ha suscitato non poche polemiche soprattutto dopo le continue vittorie della scorsa settimana. Lo stesso Einar ha dato di matto e alle battute fatte durante la diretta sono seguite le critiche in casetta. Emma e Carmen si sono scontrate a distanza e proprio Einar ha preso la parola per difendere l'amica della squadra blu a discapito di Emma e dello stesso amico di sempre. I due comunque si sono ancora dichiarati molto rispetto e affetto ma Irama non ha nascosto il fatto di essere rimasto molto deluso dal comportamento dell'amico e dalle sue parole in difesa di Carmen. I loro rapporto sono sempre stati buoni e sicuramente continueranno ad esserlo ma questa presa di posizione ha incuriosito, e non poco, il pubblico a casa che in questi mesi li ha votati rendendoli i favoriti di questa edizione. Lo scontro avuto a distanza in casetta arriverà anche sul palco della semifinale di Amici 17?

IRAMA E IL SUO NUOVO DISCO

Proprio l'1 giugno i ragazzi di Amici 17 avranno modo di lanciare i loro album che poi andranno in rotazione fino alla finalissima dell'edizione che decreterà il vincitore finale. L'album di Irama, dal titolo Plume, conterrà ben sette brani e, in particolare, anche gli inediti che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere ad Amici 2018. Saranno contenuti Che ne sai, Un giorno in più, Che vuoi che sia, Voglio solo te, Per sempre, Un respiro e Nera che sarà il primo singolo di lancio e che il cantautore ha presentato proprio nelle scorse settimane scelto come vero e proprio tormentone estivo. Musica leggera e brano orecchiabile che, però, ha fatto storcere il naso alla commissione esterna che lo trova più incisivo e "significativo" proprio quando si dedica a brani più complicati e più introspettivi. Lo stesso successo ha ottenuto il nuovo singolo lanciato ad Amici 17, “Un giorno in più” che è subito balzato al 1°posto della classifica iTunes. Succederà lo stesso con il suo disco?

