Lauren Celentano eliminata?/ Amici 2018, l'ultima ballerina punta alla finale ma...

Dopo la vittoria nella sua categoria, Carmen Ferreri punta dritta alla finale di Amici 2018 forte dell'incontro con la sua famiglia e delle coreografie che Luca Tommassini le dedica

03 giugno 2018 Hedda Hopper

Lauren Celentano, Amici 17

La regina del serale è Lauren Celentano. Se Amici fosse ancora quello di un tempo sicuramente Lauren sarebbe stata capace di ballare (lo fa divinamente) ma anche di cantare e recitare. La stessa Heather Parisi ha rinosciuto in lei un'animale da musical rivedendosi a volte agli inizi della sua carriera. Lauren Celentano ad Amici 17 ha incassato vittorie, complimenti e applausi dopo un inizio spinoso dovuto soprattutto alle parole che Alessandra Celentano le ha fatto piovere addosso rea di non avere un fisico da ballerina e di non rientrare nei suoi canoni. Alla fine anche la "cattiva" Celentano si è dovuta ricredere e ha spinto Lauren a dare il meglio di sè soprattutto da quando ha vinto la categoria ballo battendo Bryan e portando a casa la prima vittoria importante (oltre a 50mila euro), ma adesso ci sarà spazio per lei anche nella finalissima di questa edizione?

LAUREN CELENTANO ARRIVERA' IN FINALE DI AMICI 2018?

Lauren Celentano è pronta ad esibirsi questa sera nella semifinale di Amici 17 e scenderà in campo per le due sfide a squadre sperando di vincere e portare a casa il punto per la sua squadra. In queste settimane ha legato molto con Carmen ed Einar e i tre sperano vivamente di arrivare insieme in finale, ma sarà davvero così? L'ultima puntata di Amici 17 potrebbe essere legata interamente al canto e mandare in scena uno scontro tra i quattro cantanti, ma siamo sicuri che si possa fare a meno di Lauren e del ballo nell'ultima puntata? Sicuramente no soprattutto alla luce del fatto che grazie alla ballerina americana si introducono, di settimana in settimana, alcune coreografie nuove per il talent show di Maria De Filippi.

L'INCONTRO CON IL PADRE E LE NUOVE ASSEGNAZIONI

Proprio in questa settimana Lauren si è trovata a fare i conti con un'altalena di emozioni. Lauren ad Amici 17 ha avuto modo non solo di incontrare la madre, nelle scorse settimane, ma adesso anche l'amato padre che si è detto fiero di lei. Come se non bastasse, i professori di Amici 17 e lo stesso Luca Tommassini si sono dedicati alla bella ballerina che in queste settimane sta mettendo insieme coreografie importanti. Nei primi giorni di questa settimana ha ricevuto un casetta un primo video che le comunicava che nella semifinale di Amici 17 avrebbe ballato sulle note di “Objection” e “I fink u freeky”. A quanto pare, però, questi non saranno gli unici pezzi a lei dedicati e, a parte gli ospiti, la ballerina avrà modo di esibirsi anche in una coreografia che la sta mettendo molto alla prova sulle note di Technologies. Se questa notizia l'ha messa un po' in crisi, il fatto che dovrà fare un medley sulle note dei successi di Beyoncè le ha permesso di sognare in grande. Ci stupirà ancora la dolce Lauren arrivando in finale?

© Riproduzione Riservata.