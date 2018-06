Lucio Allocca, infarto per Otello di Un posto al sole: come sta?/ Attore ricoverato presso il Cardarelli

Lucio Allocca, infarto per Otello di Un posto al sole: come sta? Attore ricoverato presso il Cardarelli. La scorsa notte il 74enne ha subito un intervento chirurgico al cuore

Tanta paura per Lucio Allocca. Il noto attore e regista napoletano, famoso in particolare per la sua parte di Otello ne Un posto al sole, soap opera in onda sulle reti Rai, ha avuto un infarto questa notte. Stando a quanto riportato poco fa dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, Allocca si sarebbe sentito male attorno alle ore 4:30 di questa notte, mentre stava dormendo nella propria abitazione di Napoli. Subito è stato lanciato l’allarme, con l’ambulanza del 118 che è prontamente intervenuta presso l’abitazione del personaggio pubblico sita nel quartiere Vomero. Una volta giunti sul posto, i medici e il personale sanitario hanno sottoposto l’Allocca ad un elettrocardiogramma, collegato direttamente ad un server centrale per avere una diagnosi in tempi brevissimi.

SOTTOPOSTO AD INTERVENTO CHIRURGICO AL CARDARELLI

L’ospedale Federico II, una volta ricevuto l’esito, ha diagnosticato un infarto miocardico in atto, dirottando quindi il paziente presso la struttura del Cardarelli. Allocca è stato ricoverato presso l’unità operativa cardiologica con unità di terapia intensiva coronarica e emodinamica, diretta dal professor Ciro Mauro, quindi sottoposto ad intervento chirurgico, un’angioplastica con l'inserimento di stent. L’attore e regista ha lasciato la sala operatorio verso le 7:30 di questa mattina, e stando al bollettino medico risulterebbe fuori pericolo ed in buone condizioni fisiche. Tanto spavento per Allocca, ma fortunatamente il tutto sembrerebbe essersi risolto con esito positivo.

