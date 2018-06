MARA VENIER/ Video, il marito Nicola Carraro si opera: "Tutto bene amore mio" (Che tempo che fa)

Video, Mara Venier tira un sospiro di sollievo per l'operazione del marito e conferma la sua presenza come ospite da Fabio Fazio all'interno di Che tempo che fa.

03 giugno 2018 Francesco Agostini

Mara Venier

Mara Venier tira un sospiro di sollievo: il marito sta bene. Sui social l'eterna presentatrice volto di Rai e Mediaset si è sfogata con un post liberatorio dopo che il marito, Nicola Carraro, ha subìto un intervento chirurgico alla carotide. I due, come si evince dal post e dalle foto, sono sembrati essere davvero molto legati. Ecco cosa ha postato Mara Venier su Instagram: "Tutto bene amore mio... anche questa è fatta... ringrazio il prof.Chiesa e tutto il personale del San Raffaele!" Anche il marito è sembrato essere dell'umore giusto dopo l'intervento, tant'è che ha risposto al commento di un utente di Instagram con un simpatico 'ho fatto un ritocchino alla carotide.' Sì, insomma, il peggio sembra essere passato e la coppia si gode la cosiddetta quiete dopo la tempesta, un momento felice dopo una piccola dose di paura. Ma le difficoltà per Mara Venier non sono finite affatto... anzi, sembrano davvero appena cominciate. Vediamo insieme perché.

MARA VENIER, SCONTRO CON CRISTINA PARODI?

Anche la televisione, così come il calciomercato, sta vivendo un periodo a dir poco bollente sotto tanti aspetti. I programmi televisivi del prossimo autunno si stanno formando adesso e i presentatori ruotano da una parte all'altra proprio come in un calciomercato-televisivo virtuale. Dal prossimo settembre, infatti, pare che Cristina Parodi debba dividere lo studio di Domenica In assieme proprio a Mara Venier. Attenzione, però: la zia Mara avrebbe avuto uno spazio maggiore, visto che la sua conduzione si estenderebbe dalle 14 alle 18 e quella della Parodi soltanto dalle 18 alle 19. Alle sette di sera, infatti, la parola passerebbe al programma preserale (solitamente un quiz) di mamma Rai. Questa notizia non è andata affatto giù a Cristina Parodi che si vedrebbe relegata ad una sola ora e avrebbe chiesto vibrantemente alla Rai di essere spostata dalle 17 alle 19. A sua volta la zia Mara non avrebbe affatto gradito la richiesta fatta dalla giornalista. Insomma, Domenica In si prospetta davvero come un piccolo vespaio in fieri.

LITE CON EVA HENGER

Mara Venier, a dispetto del suo apparire solare e divertente, presenta quindi più di un aspetto spigoloso nel carattere. A riprova di ciò non basta solamente la lite per spartirsi lo spazio televisivo di Domenica In con Cristina Parodi, ma ci si è messa anche la discussione con Eva Henger dopo la disastrosa esperienza dell'Isola dei Famosi. Tutti sappiamo del canna-gate e di tutto quello che ne è derivato: scontri, minacce, liti furibonde. Per Eva Henger, comunque, qualche strascico è rimasto, come, ad esempio, la rottura dei rapporti proprio con Mara Venier. Ecco cosa ha riferito l'ex pornostar ungherese alle pagine di Novella 2000: "Mi dispiace ma di tutta quella storia chi mi ha deluso più di tutti è stata proprio Mara Venier. Prima dell'Isola dei Famosi con lei avevo un rapporto di amicizia, la ritenevo una vera amica nel profondo.

E invece non lo era affatto; se non fosse stato per Striscia la Notizia io sarei addirittura passata per essere una bugiarda mentre invece avevo solamente detto la verità."

