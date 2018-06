MISSION: IMPOSSIBLE 2/ Sul 20 il film con Tom Cruise e Thandie Newton (oggi, 3 giugno 2018)

Mission: Impossible 2, il film in onda su Canale 20 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Tom Cruise, Thandie Newton, Dougray Scott, alla regia John Woo. Il dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su 20

NEL CAST TOM CRUISE

Il film Mission: Impossible 2 va in onda sul 20 oggi, domenica 3 giugno 2018, alle ore 23,25. Una pellicola diretta da John Woo che è apparsa nelle sale cinematografiche nell'anno 2000. Il film vede come protagonista Tom Cruise, affiancato da Dougray Scott, e si basa su un soggetto scritto a quattro mani da Ronald D. Moore e Brannon Braga. Vediamo nel dettaglio la trama del film.

MISSION: IMPOSSIBLE 2, LA TRAMA DEL FILM

La trama si impernia sulla morte di Vladimir Nekhorvich, un biologo molecolare russo che viveva in Australia e lavorava per la Biocyte Farmaceuticals. Il professore muore improvvisamente in un disastro aereo, ma non prima di aver mandato un messaggio a un'agente segreto a stelle e strisce, Ethan Hunt. Nel messaggio lo scienziato parlava in maniera molto enigmatica e citava due parole, "Chimera" e "Bellerofonte", dicendo di avere poco tempo a disposizione. Hunt non si convince della tesi che il professore sia morto per un incidente aereo autonomo, e inizia ad investigare. Le prime risultanze portano l'agente segreto a scoprire che Chimera è un potente virus, Bellerofonte è invece l'antidoto. Hunt scopre inoltre che un suo ex collega Sean Ambrose è il responsabile dell'omicidio di Vladimir, il suo scopo è quello di impossessarsi sia di Chimera che dell'antidoto ed arricchirsi minacciando lo scoppio di una pandemia a livello mondiale. L'agente segreto americano sceglie per questo motivo di metter su una squadra di professionisti che abbiano il compito di recuperare entrambi i componenti, del team fa parte Nyah una ladra professionista che nel passato aveva avuto una storia d'amore con Sean e che per questo può agevolmente entrare nel covo della banda di malfattori. La trama porta lo spettatore all'interno di una guerra senza quartiere, negli scontri Nyah viene catturata dagli scagnozzi di Sean, alla donna viene trasmesso tramite un'iniezione il virus, cosa che la porta al convincimento di suicidarsi per non mettere a repentaglio l'incolumità della terra. Per fortuna di Nyah Hunt riesce ad impossessarsi dell'antidoto appena in tempo, il componente viene in possesso dell'agente segreto dopo una lotta con Sean, lotta che porta alla morte di quest'ultimo. Il finale è lasciato al romanticismo, con Nyah che si innamora di Hunt e con i due che festeggiano la soluzione di una situazione che poteva mettere in pericolo l'intera umanità.

© Riproduzione Riservata.