Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Il coronamento di un amore da favola

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: dopo vent'anni di vita insieme, la coppia ha coronato un amore da favola già suggellato dalla nascita della figlia Stella.

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Un amore da favola come quello di Daniele Bossari e Filippa Lagerback non poteva non essere coronato con un matrimonio principesco. In un’atmosfera da sogno, la coppia ha pronunciato il fatidico sì venerdì 1° giugno, davanti a parenti e amici che si sono emozionati nel vedere l’immagine dell’amore vero. Daniele e Filippa che sui social hanno pubblicato la foto del primo bacio da marito e moglie e con la didascalia “sì lo voglio”, stanno insieme da vent’anni. Nella magica location delle Ville Ponti, in provincia di Varese, il matrimonio dell’anno più atteso in Italia, è stato documentato sui social da foto e video condivise dagli invitati vip. Ad accompagnare gli sposi all’altare è stata Stella, il frutto del loro amore che, sempre più bella come la mamma, ha potuto partecipare attivamente al giorno più bello dei suoi genitori.

MATRIMONIO DANIELE BOSSARI E FILIPPA PAGERBACK: MUSICA E DIVERTIMENTO

Dopo la romantica cerimonia celebrata da Max Novaresi, amico della coppia e autore del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno festeggiato in compagnia degli amici. Oltre a gustare una deliziosa cena a base di francobolli di patate con ragù d’anatra alla ribolla gialla, carnaroli agli asparagi con pisellini e riccioli di calamari, granita di limone di Amalfi, millefoglie di Fassona con carciofi e composta di mele caramellate, gran buffet di dolci e wedding cake, la musica è stata l’ingrediente principale del ricevimento. Tante le canzoni italiane che sono state cantate e ballate dagli invitati come Splendida giornata di Vasco Rossi che è poi stata intonata da tutti i presenti. La colonna sonora del taglio della torta nuziale, invece, è stata la hit di Jovanotti “Ti porto via con me”.

GLI AUGURI DEGLI AMICI VIP

Tanti gli amici vip che hanno partecipato al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Da Mara Venier a Luciana Littizzetto, collega della svedese a Che tempo che fa; da Michelle Hunziker a Nicola Savino, da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Luca Onestini e Ivana Mrazova e così via. Le grandi assenti, invece, sono state Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. La prima, impegnata nella preparazione della finale del Grande Fratello 2018 è rimasta bloccata a Roma, ma ha seguito il matrimonio con le telecamere di Pomeriggio 5. Alessia Marcuzzi, invece, non ha svelato il motivo della sua assenza, ma sui social ha voluto fare gli auguri alla coppia di amici. “Tanti auguri Daniele e Filippa, due persone speciali”, ha scritto la bionda conduttrice.

