Meghan Markle e Harry/ Come hanno accolto la sposa gli altri reali? Ecco le indiscrezioni

Meghan Markle e il Principe Harry: come hanno accolto la sposa gli altri membri reali? Ecco le prime indiscrezioni a distanza di circa due settimane dall'evento più chiacchierato dell'anno.

03 giugno 2018 Valentina Gambino

Matrimonio Meghan Markle ed Harry

Dallo scorso 19 maggio Meghan Markle è entrata ufficialmente a far parte della famiglia reale. Ma cosa pensano gli altri membri del suo ingresso? Dalle indiscrezioni pare che tutti quanti abbiano preso di buon grado il suo debutto nella corte britannica tanto invidiata dal resto del mondo. Dopo aver reso ufficiale il fidanzamento, si è incominciato a speculare sul rapporto apparentemente competitivo tra Meghan e Kate Middleton. Nonostante il gossip, sia William che Kate sono rimasti sempre al fianco di Harry sostenendo la sua scelta e facendo pubblicamente gli auguri agli sposi: “È una notizia così eccitante, è un momento davvero felice per ogni coppia e auguriamo loro il meglio e speriamo che godano di questo momento felice”, hanno riferito ai media. Ha accolto di buon grado l'ex attrice anche il Principe di Galles, Carlo. Fin da subito infatti, il neo suocero ha dimostrato molta simpatia nei confronti della moglie di Harry. Secondo i primi rapporti ufficiali inoltre, emerge che gli ha concesso la sua personale benedizione appena entrata in famiglia.

Ecco cosa pensano i reali della “nuova arrivata”

Meghan Markle è stata accolta benissimo dai reali d'Inghilterra ed anche dai fan della corona. Anche Camilla, Duchessa di Cornovaglia, ha recentemente espresso il suo punto di vista sulle nozze via Twitter “Speriamo che voi siate molto felici”, ha cinguettato. Secondo ciò che riporta il Daily Mail inoltre, Camilla avrebbe detto di vedere entrambi felici ed ha aggiunto: “A volte, sai, quando sei circondato da così brutte notizie, è bello avere anche questo tipo di eventi felici". La Regina Elisabetta invece, mettendo da parte il precedente matrimonio di Meghan, ha deciso di saltare i protocolli convenzionali approvando il matrimonio del nipote con una donna divorziata. In molti pensavano però che, in funzione di questo, la Regina non partecipasse alle nozze (quando il figlio Carlo si è sposato con Camilla era assente) ed invece, mettendo da parte le antiche regole di corte, ha fatto un’eccezione ben gradita da tutti, stampa compresa.

