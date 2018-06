Nadia Toffa, come sta?/ La foto con Roberto Cenci: sorridente dopo la terribile fake news sulla sua morte

Come sta Nadia Toffa? La fotografia insieme a Roberto Cenci: sorridente e serena dopo la terribile fake news delle scorse giornate, dal suo account ufficiale nessuna notizia.

03 giugno 2018 Valentina Gambino

Roberto Cenci ha postato da poco uno scatto molto bello in compagnia di Nadia Toffa. Poche parole ma già tanti like: "La mia Amica Nadia", scrive il regista accompagnando lo scatto da tre cuoricini rossi. Proprio la conduttrice de Le Iene Show, non posta una fotografia su Instagram da circa una settimana, da quando si era diffusa la terribile quanto falsa notizia sulla sua morte. Postando le corna ha scritto: "Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’#aldilà". In più di una occasione, la giornalista ha tranquillizzato gli estimatori postando aggiornamenti attraverso i suoi profili ufficiali di Twitter, Facebook e anche Instagram. Da circa sette giorni invece, il silenzio. Ecco perché, uno scatto in compagnia di Cenci può diventare una notizia anche se non si conosce il giorno del selfie che ritrae entrambi sorridenti e stretti in un abbraccio. L’abbigliamento invernale dei due però, ci fa immaginare che non sia una fotografia proprio dell’ultima ora.

Come sta Nadia Toffa? La foto con Roberto Cenci fa ben sperare

Ma come sta Nadia Toffa? Gli estimatori della giornalista sono in apprensione per conoscere le condizioni di salute e gli ultimi sviluppi. Ecco perché, anche uno scatto postato casualmente da Roberto Cenci, può diventare fonte di notizia. Evidenziando l’abbigliamento prettamente invernale di entrambi, ci pare di comprendere che non stiamo parlando di uno scatto nelle ultime ore date le temperature estive di queste giornate. Nonostante questo, la Toffa appare sorridente e serena al fianco dell’amico. Per via delle cure fortemente debilitanti infatti, Nadia non è potuta essere presente alle ultime puntate de Le Iene Show ma ha voluto aggiornare gli estimatori attraverso qualche sporadico scatto social. Tra gli ultimi messaggi anche: “Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi”.

