Non è l'Arena, anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti: il nuovo governo M5s-Lega tema della puntata di oggi, domenica 3 giugno 2018, insieme a pensioni ed Europa. Le ultime notizie

03 giugno 2018 Silvana Palazzo

Non è l'Arena di Massimo Giletti

Penultima puntata di “Non è l'Arena”, in onda oggi su La7 a partire dalle 20.30. Dopo il record di ascolti stagionale della settimana scorsa, torna il programma di Massimo Giletti. Il tema principale della serata sarà il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte, che ha superato non senza difficoltà le perplessità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla squadra dei ministri. Si parlerà quindi di programmi, economia, pensioni e sanità con diversi ospiti. In studio ci saranno Anna Ascani (Pd), Nicola Molteni (Lega), l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, Irene Tinagli (Pd) insieme all'imprenditore Ernesto Preatoni, l'economista Giuliano Cazzola, il segretario generale Uil Pensionati Roberto Bellissima, il giornalista Mario Giordano, l'economista Antonio Maria Rinaldi e il vicedirettore di Banca Akros, Gianluca Verzelli. La puntata potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso la piattaforma digitale di La7.

NON È L'ARENA: IL NUOVO GOVERNO M5S-LEGA

L'argomento cardine della puntata di oggi di “Non è l'Arena” è il nuovo governo italiano che ha giurato venerdì scorso. Del resto il conduttore Massimo Giletti ha saputo seguire la crisi politica attraverso i suoi inviati, fornendo ai telespettatori notizie aggiornate per documentare quanto stava accadendo. E quindi oggi ripercorrerà con i suoi ospiti gli 88 giorni di consultazioni, mandati esplorativi e preincarichi. Ma soprattutto farà il punto della situazione riguardo l'ultima settimana, ricca di colpi di scena, dopo la quale parte la legislatura con Giuseppe Conte chiamato a guidare un governo M5s-Lega, sostenuto da una maggioranza unita dal contratto giallo-verde. Le pensioni, tema caro a Lega e MoVimento 5 Stelle, torneranno al centro del dibattito. Ma verranno affrontate anche le vicende legate alla formazione del nuovo governo per parlare dell'Euro e del timore dei mercati di fronte a un possibile cambio di orientamento nei confronti della moneta unica.

