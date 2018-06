Oroscopo di Paolo Fox, classifica della settimana 3-8 giugno 2018/ Venere sorride a Capricorno e Scorpione

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale dal 3 all'8 giugno 2018 su DiPiù Tv. Il Capricorno e lo Scorpione hanno Venere dalla loro parte. Nuovi incontri per i Gemelli.

Classifica e oroscopo di Paolo Fox, settimana 3-8 Giugno 2018

Paolo Fox e il suo Oroscopo ci regalano le previsioni della settimana grazie a DiPiù TV. Quali sono i segni vincenti? Senza dubbio Capricorno, Scorpione, Acquario e Pesci, a cui sono state assegnate cinque stelle. I nati del Capricorno potranno avere infatti Venere dalla loro parte, soprattutto per le relazioni stabili e durature. Si punta verso un futuro certo fatto di garanzie. Così come le coppie: quelle che hanno resistito possono parlare di progetti in comune. Anche il Lavoro regala qualche occasione in più, soprattutto per i progetti rimasti bloccati. Attenzione alle spese. Venere favorevole anche per i single dello Scorpione, che possono cercare i partner migliori. Alcune coppie sono in bilico fra passato e presente ed alcune discutono, anche se in modo positivo in previsione del futuro. Lavoro interessante grazie a stelle sorridenti. Aumentare la fiducia in se stessi regalerà dei vantaggi. Possibilità in Amore anche per gli Acquario in cerca di nuovi incontri. In recupero le coppie che hanno vissuto contrasti nel passato, con miglioramenti in corso anche per le nuove conoscenze. Chi affronta scontri da tempo, potrebbe guardare altrove. Nel Lavoro ci saranno cambiamenti importanti, con un recupero lento ma significativo. I single dei Pesci possono contare su una Venere che intriga e che favorisce nuovi incontri oppure un ritorno di fiamma. Attenzione però a non finire intrappolati in una situazione difficile. In recupero anche le coppie, anche se qualcuno potrebbe decidere di voltare pagina. Luna nel segno per un giovedì positivo. Successo in arrivo nel Lavoro, anche se la stanchezza continua a farsi sentire.

Nuovi incontri per i Gemelli

Una settimana all'insegna delle stelle e delle previsioni di Paolo Fox: cosa ci rivela l'Oroscopo questa settimana? L'astrologo ha parlato dei tre segni a un passo dal podio nel settimanale DiPiù TV, grazie allo spazio riservato agli astri. Quattro stelle vincenti per i Gemelli: i single del segno possono contare su Mercurio e la Luna, che premiano con nuovi e importanti incontri. Meglio non accanirsi però su dettagli inutili. Anche le coppie hanno alle spalle problemi importanti, ma non bisogna fare critiche esagerate, soprattutto se di fronte a Sagittario e Pesci. Nel Lavoro qualcuno potrebbe decidere di cambiare del tutto mansione: affidarsi alle intuizioni è più facile con Sole e Mercurio nel segno. Venere strizza l'occhio anche ai single del Cancro, che potrebbero aver fatto un incontro significativo. Anche se di recente non sono stati pochi i ripensamenti. Settimana tesa per le coppie, soprattutto domenica. In recupero nella settimana, anche per chi vuole confermare la propria relazione. Tensione invece nel Lavoro, per via di incarichi pesanti in corso. Giove è d'aiuto, ma le critiche non mancheranno.

Il Toro può contare sull’amore

L'Oroscopo di Paolo Fox sorride a metà per alcuni segni dello Zodiaco, che hanno conquistato solo tre stelle per la classifica settimanale annunciata sul giornale DiPiù TV. In prima fila l'Ariete, che risente di un Amore deludente. Meglio mettere da parte tutto e ripartire, anche se i partner Cancro offrono qualche dubbio in più. Coppie in crisi e in piena discussione: i primi di giugno saranno utili per fare il punto della situazione. Lavoro in salita grazie a proposte recenti ed una nuova attività con buoni risultati. I single del Toro possono ancora contare sull'Amore, ma bisogna lasciare da parte i dubbi per fare spazio alla fiducia. Venere favorisce gli incontri mercoledì. Passione e sentimenti per le coppie, che dovranno però vedersela con Giove in opposizione ed alcuni litigi. Bene il Lavoro, anche se l'economia non decolla. I single del Leone devono avere pazienza ancora qualche giorno per poter vedere migliorare l'Amore. Attenzione agli incontri con chi ha già un legame. I problemi di inizio mese per le coppie potranno risolversi nella seconda metà di giugno. Chi ha già liti alle spalle deve procedere con cautela. Anche negli investimenti, dato che Giove non aiuta. In arrivo risultati interessanti, forse persino per quest'estate.

Il Sole aiuta la Bilancia

Venere in buon aspetto per la Vergine, soprattutto per i cuori solitari. Anche se alcuni non vorranno puntare a un legame duraturo. Chi ha vissuto delle critiche di recente potrebbero vivere forti tensioni fino alla metà del mese. Le ostilità potranno comunque essere recuperate. Il Lavoro è in via di miglioramento, con esiti favorevoli a breve. Attenzione però al fisico, soprattutto martedì e mercoledì. Il Sole aiuta i single della Bilancia, che vorrebbero conoscere qualcuno di interessante. Fine settimana promettente per i cuori solitari. Anche le coppie in crisi cercano progetti nuovi, magari una vacanza da fare entro breve. Nel Lavoro un Ariete potrebbe aiutare i nati del segno, che potranno ottenere benessere anche dalle iniziative che sembrano meno importanti. Due sole stelle per il Sagittario, che deve puntare tutto sulla calma. Specialmente in Amore, visto che i single si potrebbero arrabbiare con facilità. Complicazioni anche per le coppie, alcune messe alla prova da un destino difficile. I nati del segno possono fare molto per ricostruire l'intesa di un tempo. Cautela invece sul Lavoro, a causa di conflitti che potrebbero avvenire martedì e mercoledì. In generale sarà una settimana tranquilla, in cui pensare magari a nuovi progetti.

