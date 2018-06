PROFONDO BLU/ Su Rete 4 il film documentario di Andy Byatt (oggi, 3 giugno 2018)

Profondo blu, il film documentario in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast la voce di: Michael Gambon, alla regia Andy Byatt e Alastair Fothergill. Il dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il documentario nel pomeriggio di rete 4

ALLA REGIA ANCHE ALASTAIR FOTHERGILL

Nel primo pomeriggio televisivo di Rete 4 in questa domenica 3 giugno a partire dalle ore 14,05 viene trasmesso il docu-film Profondo blu il cui titolo nella versione originale è Deep Blu. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2003 grazie a una coproduzione britannica e tedesca alla quale hanno contribuito la British Broadcasting Corporation e la Greenlight Media. La regia è stata curata dai registi Andy Byatt e Alastair Fothergill, da segnalare che nella versione narrante in ligua originale la voce è quella di Michael Gambon, famoso attore e doppiatore, mentre nella versione italiana la narrazione è doppiata dalla voce di Roberta Paladini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PROFONDO BLU, LA TRAMA DEL DOCUMENTARIO

Un bellissimo documentario che porta i telespettatori attraverso un emozionante viaggio alla scoperta delle meraviglie che giacciono sotto il livello del mare. Un mondo incantato popolato da tanti animali straordinari come delfini, balene, squali e molti altri e che soprattutto conserva ancora intatta la propria bellezza in ragione delle difficoltà che ha l’uomo nel plasmarlo. Un viaggio che nelle intenzioni dei due registi ha come principale obiettivo quello di ricordare a tutti e far capire come la nostra amata Terra sia soprattutto composta da acqua cristallina. Dunque un pianeta blu che nelle proprie profondità più recondite come nel caso della Fosse della Mariane (circa 11 mila metri sotto il livello del mare) vivono essere viventi dalle straordinarie caratteristiche di cui sappiamo troppo poco e dalle quali potremmo trarre importanti insegnamenti per cercare di rispettare al meglio il nostro bellissimo pianeta. Un viaggio che permetterà di ammirare suggestivi scenari come quelli offerti dalla barriera corallina fino ad arrivare alla scogliera della costa atlantica, i fondali marini delle Maldive, i resti che si sono accumulati nel corso dei secoli nelle profondità dei mari come la nave Titanic, galeoni spagnoli, navi romane e tanto altro ancora per un tesoro storico e paesaggistico senza eguali al mondo.

