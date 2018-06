Quando va in onda la finale di Amici 2018?/ La data è un enigma: lunedì 11 giugno l'ipotesi più quotata, ma...

Quando va in onda la finale di Amici 2018? Dubbi sulla data e due possibili ipotesi in ballo: venerdì 9 o lunedì 11 giugno. L'enigma conquista il web.

03 giugno 2018 Emanuela Longo

Quando va in onda la finale di Amici 2018?

Tra pongo-regolamento e sfide dirette dell'ultimo minuto, stiamo per avviarci a grandi passi verso l'attesa finale di Amici 2018, ma con un grande enigma: quando andrà in scena? Non è del tutto chiaro quando sarà ufficialmente incoronato il trionfatore assoluto della 17esima edizione del talent show di Maria De Filippi e da alcuni giorni l'interrogativo ha preso piede sul web. Un giallo, quello relativo alla data di messa in onda della finale di Amici 2018, che ha tenuto banco anche tra i corridoi di Mediaset, a caccia del giorno più opportuno per l'epilogo di edizione e che inizialmente era stato ipotizzato alla prossima domenica, 10 giugno. Il sabato sera, giorno scelto tradizionalmente per accogliere il talent show di Canale 5 e prime time destinato per antonomasia alle grandi sfide dell'Auditel, dunque, sembra ormai essere stato archiviato. Eppure, pare proprio che in occasione del gran finale possa esserci addirittura un ulteriore cambio di palinsesto. Era stato il blog specializzato in notizie televisive, TvBlog, nei giorni scorsi a sollevare qualche dubbio parlando di una collocazione in "altre date 'contigue' al 10 giugno", in attesa della decisione finale che sarebbe sopraggiunta nelle ore successive. Ma cosa è cambiato nel frattempo?

LE DUE DATE IN BALLO

La discussione in atto in casa Mediaset relativamente alla decisione sulla data ufficiale della finale di Amici 2018, sembra non essere ancora giunta al termine, almeno ufficialmente. In realtà è probabile che, alla fine di quella che si prospetta essere una lunghissima semifinale, in onda stasera domenica 3 giugno, la padrona di casa Maria De Filippi possa annunciare finalmente la data scelta per l'atto conclusivo di questa intensa 17esima edizione caratterizzata sin dall'inizio da cambi repentini di regolamento, come nella migliore tradizione del talent. L'idea della finale fissata alla prossima domenica 10 giugno, infatti, continua a scricchiolare, come evidenziato ancora una volta da TvBlog anche nelle passate ore. A quanto pare la rete ammiraglia di Casa Mediaset ha tenuto conto anche di altre alternative e le date in ballo sarebbero in particolare due: il venerdì precedente o il lunedì successivo. L'ipotesi più quotata, tuttavia, stando a quanto appreso in queste ore dal noto blog televisivo, pare essere quella di lunedì 11 giugno 2018 anche se non è escluso che solo nei prossimi giorni si potrà avere la certezza assoluta. In tal caso non ci resterà che attendere la messa in onda dello spot nel quale sarà annunciata la data della finale di Amici 17 che ben sembra dare l'idea di quanto siano ballerini i palinsesti in casa Mediaset.

