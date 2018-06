Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati/ L’ex Alessia Marcuzzi testimone di nozze della sposa

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati, l’ex compagna Alessia Marcuzzi è stata testimone di nozze della sposa, ecco cosa è successo e chi era presente.

03 giugno 2018 Valentina Gambino

Simone Inzaghi si è sposato con Gaia Lucariello

Simone Inzaghi si è sposato con Gaia Lucariello. Secondo quanto si legge su LaNazione.it, la cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, sabato 2 giugno, presso la chiesa Dell’Amorosa del Castello Banfi a Montalcino. Una piccolissima chiesetta ha consacrato l'amore tra l'allenatore della Lazio e l'imprenditrice. Lei, esattamente come in una favola d'altri tempi è arrivata in carrozza. Delle nozze ne erano a conoscenza davvero pochissimi intimi, ecco perché, come riporta la versione online della testata: “Un matrimonio in forma strettamente privata con un servizio d’ordine discreto e cordiale ma assolutamente fermo nel proposito di tenere distanti chiunque non fosse invitato. Telecamere comprese perché l’esclusiva delle nozze se l’è aggiudicata un noto settimanale”. Li rivedremo tra le pagine del settimanale Chi? Staremo a vedere. Del resto, la rivista diretta da Alfonso Signorini come ben sapete, uscirà con il nuovo numero il prossimo mercoledì mattina.

Per quanto riguarda i testimone di nozze degli sposi, per lui era al suo fianco il fratello Pippo che si è sottoposto a un vero e proprio tour de force “infatti terminato l’allenamento di rifinitura del Venezia (che sta cercando di vincere i playoff per salire in serie A) è salito su un aereo privato per raggiungere Siena e da qui in auto a Montalcino. Per lui solo la cerimonia visto che è poi ripartito per Venezia dove domani affronterà il Perugia". Testimone di nozze della sposa invece, Alessia Marcuzzi, ex compagna di Simone Inzaghi e madre di Tommaso, il primogenito di entrambi. Presente all'evento anche il presidente della Lazio Lotito, insieme a grande parte della dirigenza. Il matrimonio è stato celebrato da don Vittorio Trani, padre spirituale della Lazio Calcio e cappellano del carcere di Regina Coeli. Riservatezza a parte, erano tanti i vip presenti: da Michela Quattrociocche con il marito Alberto Aquilani a Giuliano Giannichedda, Sebastiano Siviglia, Roberto Baronio, Giuseppe Pancaro, Matteo Materazzi, il ds Igli Tare e il club manager Angelo Peruzzi.

