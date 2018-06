Stefano De Martino, incidente stradale/ Paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada

Stefano De Martino, brutto incidente stradale, attimi di paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.

Momenti di paura per Stefano De Martino, vittima nella giornata di ieri di un brutto incidente stradale mentre si recava a Napoli in compagnia di un amico alla guida. Il ballerino di Amici 17 in base a ciò che è stato diffuso da Frosinone Today, stava percorrendo la A1, quando tra Anagni e Ferentino la sua automobile si è scontrata con una Fiat Punto. L'incidente è avvenuto nella notte, intorno alle due: “Il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa notte in A1 nel territorio tra Anagni e Ferentino. Il sinistro si è verificato intorno alle 2. Il ballerino si trovava lato passeggero a bordo di un’Audi TT alla cui guida c’era un suo amico”, si legge sul portale. All’improvviso la sua macchina che viaggiava in direzione Napoli si è quindi scontrata con la Punto, per cause ancora sconosciute e attualmente al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto: “La Fiat ha perso il controllo finendo al centro della carreggiata – si legge ancora - Proprio in quel momento è sopraggiunta l’auto con a bordo il ballerino che non è riuscita ad evitare l’impatto nonostante la brusca frenata. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il conducente della Punto sia rimasto lievemente ferito”.

Nell’articolo, il noto portale ha anche pubblicato la fotografia dell’automobile, così come vi abbiamo riportato ad inizio articolo. Fortunatamente Stefano De Martino dall’incidente è uscito illeso, ma sicuramente avrà avuto moltissima paura. Mettendo da parte lo shock iniziale per lo scontro, il ballerino con la faccia da scugnizzo è riuscito ugualmente ad arrivare in tempo per un nuovo evento che aveva fissato nella sua agenda dedicata agli impegni lavorativi e le ospitate. Ecco perché, il danzatore è stato ospite presso un negozio di abbigliamento della provincia di Napoli ed è stato accolto dalle sue molte estimatrici con gioia ed affetto. Ed infatti, anche sulle Stories di Instagram, ha postato un breve video sorridente in compagnia delle sue numerosissime fan. Anche lui appariva sorridente, sereno e in ottima forma.

