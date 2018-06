TARTARUGHE NINJA - FUORI DALL'OMBRA/ Su Tv8 il film con Megan Fox (oggi, 3 giugno 2018)

Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Megan Fox, Stephen Amell e Will Arnett, alla regia Dave Green. Il dettaglio della trama.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE STEPHEN AMELL

Il film Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra va in onda su Tv8 oggi, domenica 3 giugno 2018, alle ore 21,30. È una pellicola fantastica del 2016 diretta da Dave Green (Earth to echo, Meltdown) e interpretata da Megan Fox (Transformers, Jennifer's body, Johan Hex), Stephen Amell (Code 8, Justice for Natalee Holloway, la serie tv Arrow) e Will Arnett (Slow dogs - Entriamo in scena, Blades of glory - Due pattini per la gloria, la serie tv Arrested development - Ti presento i miei). Questo film è il sequel di Tartarughe Ninja, pellicola diretta nel 2014 da Jonathan Liebesman, che segna un reboot per la saga delle Tatarughe. Fra i produttori del film compare anche Michael Bay (Bad boys, Armageddon - Giudizio finale, Pearl Harbor). Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra andrà in onda su Tv8 nella prima serata di oggi, domenica 3 giugno alle ore 21.30. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TARTARUGHE NINJA - FUORI DALL'OMBRA, LA TRAMA DEL FILM

Shredder (Brian Tee) ed Eric Sack sono stati sconfitti ed incarcerati. Le Tartarughe Ninja continuano però a vivere nascoste nelle fogne di New York. Il Clan del Piede però non è stato definitivamente sconfitto e porta avanti i suoi affari sotto il controllo di Baxter Stockman (Tyler Perry). Quando Shredder viene trasferito ad un altro penitenziario il Clan si fa vivo ed organizza una fuga per il suo ex leader. Avvisate del trasferimento da April O'Neil (Megan Fox) anche le Tartarughe Ninja decidono di intervenire. Shredder riesce comunque a fuggire grazie ad un dispositivo per il teletrasporto, ma a causa della confusione finisce in un'altra dimensione. Qui incontra Krang, un conquistatore alieno che ha visitato la Terra in tempi remoti. I due si accordano per conquistare il nostro pianeta e solo le Tartarughe Ninja saranno in grado di fermarli. Tornato sulla Terra Shredder riesce a trasformare due criminali (Gary Anthony Williams e Stephen Farrelly) in animali mutanti. Durante lo scontro che ne consegue April viene arrestata per sbaglio dalla polizia. Questo causa un furioso litigio fra le Tartarughe Ninja, che per la prima volta non sono pronte ad affrontare insieme la minaccia di Shredder.

