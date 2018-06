UOMINI E DONNE/ Lorenzo Riccardi volta pagina: sarà il prossimo tronista? (Trono Classico)

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social scrivendo un dolce messaggio: l'ex corteggiatore sarà il tronista della prossima stagione del trono classico?

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi sta smaltendo la delusione vissuta con la scelta di Sara Affi Fella che gli ha preferito Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatore che ha creduto di poter davvero lasciare lo studio di Uomini e Donne con la tronista napoletana, potrebbe salire sul trono nella prossima stagione del trono classico. Il programma di Maria De Filippi si è appena concluso, ma cominciano già a spuntare i primi rumors su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti. Tra i nomi in pole c’è proprio quello di Lorenzo Riccardi che è tornato sui social scrivendo un dolce messaggio. “Voglio ricordarmi questo percorso così, con il sorriso. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo, tutti quelli che fino all’ultimo hanno creduto in me, tutti quelli che hanno capito davvero come è Lorenzo. IL COBRA!!!! Grazie a tutti di cuore!!!”, ha scritto Lorenzo che ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei followers tra i quali spunta anche quello di Nicolò Ferrari: “Cobra del mi corazon sei una persona d’oro, a prescindere dall’epilogo di questa tua esperienza sei un vincente. Lo sai….!”.

LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI PER LUIGI MASTROIANNI

Luigi Mastroianni ha conquistato non solo il cuore di Sara Affi Fella che non nasconde la felicità che sta provando in questo periodo, ma anche Maria De Filippi che ha speso belle parole per il corteggiatore che è stato un grande protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Come svelano le talpe de Il vicolo delle news, durante la scelta di Sara Affi Fella, la conduttrice ha elogiato l’atteggiamento di Luigi Mastroianni. A conquistare Queen Mary è stata l’educazione, il rispetto e la signorilità che il fidanzato di Sara ha sempre avuto anche quando il rapporto con la tronista perdeva pezzi. Nonostante tutto, i sentimenti di Luigi per la Affi Fella hanno avuto la meglio al punto da aver coronato il suo sogno d’amore con Sara. La coppia, dopo la scelta, è praticamente inseparabile e a settembre potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne per fare un punto sulla storia che stanno vivendo.

© Riproduzione Riservata.