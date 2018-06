Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e Anna Tedesco avvistati insieme (Trono Over)

Uomini e Donne: Giorgio Manetti e Anna Tedesco avvistati insieme dopo la fine della stagione del trono over. Storia in corso tra il cavaliere e la dama?

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono stati avvistati insieme nel centro commerciale di Perugia dove sono stati beccati da una lettrice del blog Isa e Chia. Il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne, secondo il racconto della lettrice, si sarebbero mostrati molto complici al punto che la talpa non esclude che tra i due ci sia davvero del tenero. “Oggi ho visto Giorgio ed Anna insieme al Centro Commerciale di Perugia. Tra i due sembra esserci molta intesa, e a vederli sembra chiaro che ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Vi allego anche due foto che sono riuscita a scattare”, si legge su Isa e Chia. La segnalazione arriva all’indomani del termine della stagione e dell’annuncio del cavaliere che, nel corso dell’ultima puntata, ha dichiarato che non tornerà in trasmissione nella prossima stagione. A scatenare la decisione di Giorgio Manetti sarò stata la vicinanza di Anna Tedesco con cui, dopo una breve frequentazione, è nata un’amicizia speciale?

LA STORIA DI GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO

Il rapporto tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco non ha mai convinto davvero il pubblico del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere e la dama hanno sempre dichiarato di essere dei semplici amici, ma Angelo, l’uomo che frequentava la dama, ha ipotizzato che tra i due ci fosse una storia clandestina. Ipotesi condivisa anche da Gianni Sperti che ha spesso puntato il dito contro i due. Come se non bastasse, l’ex dama Federica Pirri, tornata in trasmissione, ha raccontato di alcuni incontri tra Anna e Giorgio, conditi anche da effusioni. I due hanno sempre smentito sostenendo di essere dei semplici amici. Di fronte alle numerose critiche, così, la Tedesco ha preferito lasciare la trasmissione. Con la nuova segnalazione, però, i due tornano nuovamente al centro del gossip.

