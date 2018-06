WALL STREET/ Su Rai 3 il film con Michael Douglas (oggi, 3 giugno 2018)

Wall Street, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Michael Douglas, Charlie Sheen e Daryl Hannah, alla regia Oliver Stone. La trama del film nel dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Wall Street, in prima serata su Rai 3

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il film Wall Street va in onda su Rai 3 oggi, domanica 3 giugno 2018, alle ore 21.30. Una pellicola drammatica del 1987 che è stata diretta da Oliver Stone (JFK - Un caso ancora aperto, Platoon, Assassini nati - Natural born killers) e interpretata da Michael Douglas (The game - Nessuna regola, Un giorno di ordinaria follia, Ant-Man), Charlie Sheen (Major league - La squadra più scasata della lega, Hot shots, la serie tv Due uomini e mezzo) e Daryl Hannah (Splash - Una sirena a Manhattan, Kill Bill volume 1 e 2, Blade runner). Il film, ha avuto un sequel nel 2010, intitolato Wall Street - Il denaro non dorme mai, interpretato ancora una volta da Michael Douglas e diretto dallo stesso Stone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WALL STREET, LA TRAMA DEL FILM

Gordon Gekko (Michael Douglas) è un notissimo broker di grande successo. Bud Fox (Charlie Sheen) è un giovane operatore finanziario che sogna di lavorare proprio con Gekko ed imparare da lui tutti i trucchi del mestiere. Bud propone quindi a Gekko un'affare su delle azioni di una compagnia aerea dove lavora suo padre, Carl Fox (Martin Sheen), che può fornire sottobanco informazioni importanti. Gekko guadagna molto da questa operazione e decide di mettersi in affari con Bud, affidandogli un pacchetto di azioni. Bud, a causa della sua inesperienza, finisce per perdere tutto, ma Gekko vede comunque nel ragazzo del potenziale di crescita e decide di dargli una seconda possibilità. La posta però si è fatta più alta e ora Bud deve compiere diversi reati finanziari, fra cui l'insider trading, per conto di Gekko. Bud riesce questa volta ad ottenere un ottimo successo e comincia ad arricchirsi e diventare sempre più potente. La sua scalata è rapidissima, ma Gekko non ha nessuna intenzione di continuare a dare corda a quello che minaccia di diventare un suo pericoloso concorrente. Gekko e Bud diventano così acerrimi nemici, sfidandosi a suon di acquisizioni ostili, scambi di azioni e bilanci truccati. La polizia però, intanto, comincia ad interessarsi alle operazioni sempre meno chiare dei due broker.

