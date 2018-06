AMICI 2018, FINALISTI E ELIMINATI/ Le lacrime di Emma, la gioia di Einar, Carmen, Lauren e Irama

Eliminati e finalisti nella semifinale di Amici 2018: Emma cuore infranto, Einar, Carmen, Lauren e Irama raggiungono l'ambito traguardo della finale.

Quattro finalisti ed un eliminato, la penultima puntata di Amici 2018 non ha fatto sconti. Lacrime per Emma, gioia allo stato puro per Irama, Lauren, Carmen ed Einar che si giocheranno la vittoria nella finale di lunedì 11 giugno. La prima fase della puntata non ha assegnato alcuna maglia per il passaggio del turno, così tutti i concorrenti sono stati costretti alla seconda manche, dove il televoto e la commissione hanno decretato la sfida tra Irama e Carmen. Il ragazzo della squadra bianca è stato il primo a strappare il pass per la finalissima: "Sono fortunato, sono felice, una sensazione che non come spiegare a parole" ha commentato dopo il verdetto. Una piccola grande rivincita per Irama, ancora scalfito da quella bocciatura del passato da parte della Warner Music Italy che ora è tornata con un nuovo contratto. Una serata magica per il cantante.

Lauren seconda finalista

La seconda finalista ufficiale di Amici è stata Lauren. La ballerina, già campionessa del circuito danza, porta avanti la sua categoria e adesso sogna la vittoria nella puntata di lunedì prossimo. La ballerina, oltre alla gioia di aver superato la semifinale, ha potuto sorridere per la proposta prestigiosa da parte della produzione di Amici, che le ha offerto un nuovo contratto per prendere parte al corpo di ballo della trasmissione. Una grande soddisfazione per Lauren, la cui avventura ad Amici era cominciata con le pesanti critiche della Celentano. Un contratto, quello proposto dalla produzione del talent, su cui la stessa De Filippi le ha consigliato di riflettere: "E' giusto che Lauren si prenda il suo tempo per riflettere e che possa decidere liberamente cosa fare". Sarà ancora ad Amici il futuro della simpatica e talentuosa danzatrice americana?

Carmen ed Einar terzi e quarti finalisti

Semifinale da incorniciare anche per Carmen ed Einar, che hanno raggiunto Irama e Lauren in finale. A farne le spese è stata la povera Emma, che inevitabilmente non è riuscita a trattenere le lacrime per l'eliminazione. Carmen, invece, oltre alla conquista della finale, ha festeggiato l'uscita del suo disco: La complicità. Si tratta di un EP di inediti e di cover con cui la siciliana fa finalmente il suo ingresso nel mercato discografico, sotto l'ala di Universal. Anche per la concorrente del 2000 la partecipazione ad Amici è stata decisiva in questo senso, ma non solo: entrare nel talent show le ha permesso di avvicinarsi moltissimo all'allievo Filippo La Crosta, suo attuale compagno. Vedremo se Carmen riuscirà a mettere le mani anche sul primo posto finale.

