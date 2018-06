ASSASSINIO AL GALOPPATOIO/ Su La7 il film diretto da Geroge Pollock (oggi, 4 giugno 2018)

Assassinio al Galoppatoio, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Margaret Rutherford e Stringer Davis, alla regia George Pollock. La trama del film nel dettaglio.

04 giugno 2018 Cinzia Costa

Assassinio al Galappatoio, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 22,45. Una pellicola di genere giallo con il titolo originale Murder at the Gallop. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Gran Bretagna nell’anno 1963 il cui soggetto è stato tratto dal romanzo Dopo le esequie scritto da Agatha Christie, diretta dal regista George Pollock e con la sceneggiatura che è stata rivista ed adattata alla versione cinematografica da James P. Cavanagh. Il film è stato prodotto da George H. Brown, gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Tom Howard e nel cast figurano Margaret Rutherford, Stringer Davis, Robert Morley, Flora Robson e Charles Tingwell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASSASSINIO AL GALOPPATOIO, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

In uno dei galoppatoi più frequentati di tutta Gran Bretagna si sta per consumare un dramma che sembra essere del tutto accidentale. Il ricco e potente Mr. Enderby viene ritrovato morto con il corpo riverso per terra. Dopo l’iniziale sgomento vengono immediatamente chiamati i soccorsi dando così la possibilità alle forze dell’ordine di prendere visione di quanto accaduto. In particolare dopo una prima e abbastanza superficiale analisi, il medico legale pensa ad una morte causata da un improvviso attacco cardiaco. Una tesi che viene confortata dall’età avanzata dell’uomo e da alcune avvisaglie che aveva avuto negli ultimi anni tant’è che il suo medico curante gli aveva consigliato di tenersi lontano da situazioni che potevano arrecargli un certo stress psicologico e fisico. Chiaramente le emozioni che si possono provare in un galoppatoio, potrebbero essere state letali per il ricco uomo. Tutti sembrano essere d’accordo con questa prima analisi del medico legale compresa la polizia anche perché non ci sono segni di violenze che l’uomo avrebbe potuto subire. Tutti tranne Miss Marple alla quale sono sorti dei dubbi che, come sempre, ha intenzione di fugare portando avanti delle personali indagini. Indagini che sono indirizzate nel passato dell’uomo per scoprire se ci sono situazioni che potrebbero fungere da movente per un assassinio. Poco alla volta i suoi dubbi sulla morte accidentale crescono sempre di più fino ad intercettare la pista giusta, quella che porterà ad individuare l’assassinio.

