ASSASSINIO SUL TRENO/ Su La7 il film con Margareth Rutherford (oggi, 4 giugno 2018)

Assassinio sul treno, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Margareth Rutherford, Stringe Davis, Charles Tingwell, alla regia George Pollock. Il dettaglio.

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film giallo in prima serata su La7

NEL CAST MARGARETH RUTHERFORD

Assassinio sul treno, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1961 dalla casa cinematografica della Metro Goldwyn Mayer la cui regia è stata affidata a George Pollock con soggetto tratto dal romanzo scritto da Agatha Christie, Istantanea di un delitto mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da David D. Osborn. Nel cast figurano Margareth Rutherford, Stringe Davis, Charles Tingwell, James Robertson Justice e Muriel Pavlow. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASSASSINIO SUL TRENO, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

L’intraprendente ed inarrestabile Miss Marple dopo aver messo in essere uno dei suoi viaggi, prende il treno che dovrebbe riportarla a casa. Una volta guadagnato il suo posto, l’anziana donna dopo alcuni chilometri in ragione anche della stanchezza accumulata nel corso del viaggio si addormenta. Nel corso del viaggio però uno scossone la sveglia proprio nel momento esatto in cui vede un convoglio affiancare il suo. In quell'istante di tempo vede davanti ai propri occhi una donna venire strangolata senza alcuna remore da una persona che non riesce ad identificare in quanto si nota soltanto la sua ombra. Miss Marple si alza di soprassalto e seppur non abbia ancora ben capito se si tratta di un sogno oppure realtà ma immediatamente mette in allarme gli ufficiali di bordo esortandoli a bloccare quel convoglio e raccontando loro quello che aveva visto. In particolare Miss Marple fa una precisa descrizione della donna che ha visto strangolare ma gli organi preposti al controllo non riescono a trovare una sola persona che risultasse tra i passeggeri saliti su quel treno che corrispondesse a tale descrizione. Ad un certo punto tutti gli ufficiali compreso l’ispettore di polizia, non riescono a crederle ipotizzando in un suo colpo di sonno che potrebbe averla suggestionata. Un ulteriore problema che rende poco credibile la ricostruzione di Miss Marple è il fatto che sul convoglio non è stato ritrovato nessun corpo. Naturalmente l’anziana donna non vuole assolutamente darsi per vinta e dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi nella zona del convoglio dove lei ha visto consumarsi quel delitto inizia ad ipotizzare che il corpo possa essere stato nascosto nella adiacente tenuta degli Ackenthorpe, una potente e nobile famiglia. A questo punto non le resta che iniziare ad indagare facendosi assumere presso la famiglia come domestica.

