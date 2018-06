Aida Nizar Delgado/ Il Ciclone spagnolo si abbatterà sulla finale? (Grande Fratello 15)

Aida Nizar Delgado, la showgirl spagnola torna in televisione su Canale 5 dopo la multa per il tuffo nella fontana di Trevi. Chiederà scusa in diretta stasera? (Grande Fratello 15)

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 11.01 Morgan K. Barraco

Aida Nizar Delgado, Grande Fratello 15

Ogni occasione per Aida Nizar Delgado è buona per fare uno dei suoi show che ha conquistato il pubblico del Grande Fratello 15. La spagnola in questi giorni si è vista recapitare una multa da 450 euro per aver fatto il bagno nella fontana di Trevi, azione proibita dalla legge italiana in quanto rappresenta un monumento della Capitale. Il tentativo della Nizar era forse di mostrarsi in una delle scene epiche de La Dolce Vita, il film girato da Federico Fellini negli anni Sessanta e con protagonista Anita Ekberg. La stessa iberica ha sottolineato sui social come si senta molto vicina all'attrice, dato che entrambi sono "due donne affascinanti e molto simili, belle e che amano la vita". L'intento di Aida sembra tuttavia essere collegato al problema doccia, visto che subito dopo aggiunge sul post "forse Aida vuole insegnare a qualcuno che è un piacere lavarsi?". Peccato che questo gesto non le è costata solo la multa, ma anche un rimprovero bonario da parte di Barbara d'Urso. Alla bacchettata della conduttrice, la spagnola ha tuttavia risposto prontamente con una delle sue scenette, appostandosi all'esterno dei camerini della d'Urso in attesa di parlarle e di farle comprendere il suo gesto. Nel video che ha pubblicato su Instagram, si vede infatti la star che "adora la sua vita" decisa a risolvere la questione con la conduttrice, che a suo dire in realtà si sarebbe arrabbiata perché avrebbe voluto fare il bagno nella fontana di Trevi insieme a lei. Clicca qui per vedere il video di Aida Nizar Delgado.

È LA VERA VINCITRICE ALMENO PER LEI...

Ex concorrente del Grande Fratello 2018, Aida Nizar continua a considerarsi la vera vincitrice del reality. E non solo morale, ma effettiva. Non ha perso occasione per ribadirlo, intervenendo durante le dirette nei momenti più disparati per mettere a fuoco il suo punto di vista. In questi giorni però la turbolenta spagnola ha deciso di condividere con i fan un altro lato della sua personalità effervescente e parte della professione che ha intrapreso prima di sbarcare in Italia: la coach life. Aida ha infatti pubblicato un post in cui ha elencato le sue "5 regole d'oro che mi permettono di adorare la mia vita", a partire dalla scelta di circondarsi solo di persone che ti stimano e lodano. Segue il pensiero positivo, non permettere mai a nessuno di dire "non puoi", pensare al futuro con positività e lottare per ottenere i propri obbiettivi e lavorare con tanta passione. Parole che in momenti differenti ha spesso pronunciato durante l'esperienza nella Casa e che sono state accolte con un misto di ironia e scetticismo da parte degli altri concorrenti. Sembra però che ancora una volta i fan viaggino su una strada opposta: il suo post è pieno di commenti di lode per la spagnola che è riuscita a destabilizzare il programma di Barbara d'Urso. Clicca qui per vedere il video di Aida Nizar Delgado.

IL TIRAMISÙ DELLA DISCORDIA

Il tiramisù della discordia che ha permesso ad Aida Nizar Delgado di avere dalla sua parte il pubblico del Grande Fratello 2018, rimarrà nella storia di quest'edizione del reality. Eppure sembra che i retroscena non siano ancora finiti, dato che a ritornare sull'argomento e svelare qualche particolare in più è Angelo Sanzio. Durante una puntata di Pomeriggio 5, il Ken italiano ha infatti svelato che il desiderio del gruppo di concorrenti di rifarsi sempre di più sulla spagnola era dettato dalla volontà di ognuno di finire su gif e meme. Nella speranza ovviamente che diventassero virali sul web ed ottenere così un pizzico di notorietà in più. Un'euforia che alla fine è costata cara a Baye Dame Dia e che Angelo ha cercato di evitare, dispensando consigli ai suoi compagni. E' davvero andata così? I fan non potranno mai sapere che cosa è accaduto nelle ore notturne, lontane dalla diretta e comunque riprese dalle telecamere. Molti giochi e strategie, così come liti e scontri rimarranno fra le quattro mura della Casa e questo non permette forse una visione più chiara di quanto accaduto realmente nel programma di Canale 5.

© Riproduzione Riservata.