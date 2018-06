Alberto Mezzetti/ Favorito alla vittoria finale, ma in nomination (Grande Fratello 15)

Alberto Mezzetti è tra i favoriti alla vittoria finale del Grande Fratello 15, ma il Tarzan di Viterbo deve superare la nomination con Veronica Satti.

Alberto Mezzetti

L'amicizia fra Alberto Mezzetti e Simona Coccia Colaiuta si è leggermente incrinata dell'ultima settimana di GF 15. Anche Tarzan ha voluto prendere in qualche modo le distanze dall'ex spogliarellista, per via del suo gioco discutibile e arrivista. Il concorrente ha ricordato in particolare un momento di sconforto con cui ha parlato all'amico di aver avuto dei problemi con Danilo Aquino, per poi sentirsi messo in secondo piano dall'egocentrismo di Simone. E questo gli ha fatto capire come spesso e volentieri il fidanzato di Stefania Pezzopane metta al primo posto se stesso, incurante di tutto ciò che accade agli altri. Un atteggiamento che in realtà ha individuato in lui subito dopo aver scoperto di essere diventato il primo finalista del reality, un momento particolare che gli ha permesso forse di rilassarsi di più. "Io entro vero e esco vero": questa la frase lapidaria di Alberto a Simone, senza nulla togliere all'affetto che prova nei confronti di Simone fin dall'inizio del loro percorso a due nella Casa. Negli ultimi giorni Tarzan ha avuto modo di staccarsi anche dall'ex spogliarellista, trovando in Veronica Satti un'amica inaspettata. I due hanno trascorso diversi momenti insieme, molti dei quali fatti di abbracci e confidenze. Un ultimo regalo prima della conclusione del programma.

Alberto Mezzetti ha conquistato il pubblico

I meriti di Alberto Mezzetti al GF 2018 sono fin troppi, anche se soggetti a un brutto scherzo degli eventi. Tarzan di Viterbo è stato il concorrente a finire più spesso in nomination, ma in momenti sbagliati. Uscire vincitore nelle prime fasi del reality gli ha permesso infatti di sconfiggere i rivali di volta in volta, salvo poi finire fuori dai giochi proprio nel momento cruciale. Ed è per questo che prima di scoprire il suo destino nel programma dovrà battere Veronica Satti al televoto. Uno scontro semplice sotto molti punti di vista, data la popolarità ottenuta grazie al pubblico. Molti fan lo acclamano infatti vincitore già da diverse settimane, anche se il suo comportamento con Aida Nizar Delgado non è piaciuto ai supporter della spagnola. C'è già chi grida al complotto sui social, nella convinzione che Alberto sia stato sfavorito dalla produzione e da Barbara d'Urso: "l'affetto per te non rispecchia i voti, ma sappi che l'unico vincitore sei tu"; "tutto il web parla di te. La cosa strana è che tu non sia già fra i finalisti". Cori di approvazione che sembrano tuttavia andare contro quanto registrato sui social: Alberto è fra i meno seguiti del programma, persino anche se messo a confronto con Danilo Aquino.

Il favorito alla vittoria

Alberto Mezzetti sarà il vincitore del Grande Fratello 2018? Pubblico e bookmakers sembrano essere d'accordo sull'esito finale di quest'edizione, tanto che Tarzan è dato come il super favorito, a pari merito in qualche caso con Simone Coccia Colaiuta. Il suo amico/nemico in questo caso, che proprio ad un passo dalla finale potrebbe riuscire a superarlo ai voti. Alberto tuttavia è riuscito a farsi amare con la sua semplicità. Ha stupito con la sua capacità di diventare improvvisamente profondo, analitico e empatico. Alberto è forse la vera rivelazione di quest'anno, se messo a confronto con gli altri concorrenti. Eppure rimane ancora il dubbio che possa non superare lo scontro con Veronica Satti, un'eventualità che solleverebbe senza dubbio l'ira dei fan sui social. Sono tanti i fattori da considerare anche in quest'ultimo step del programma, senza considerare che una volta superato il televoto, dovrà vedersela con gli altri finalisti ancora in gara. Niente è ancora detto, sia in positivo che in negativo: solo fra poche ore scopriremo se Tarzan urlerà di gioia sulla sua liana, oppure verrà gettato nella palude degli eliminati.

