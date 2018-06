Alessandra Appiano è morta/ Monica Leofreddi a La Vita in Diretta: “Suicidio? Quello che ho scoperto...”

Alessandra Appiano è morta: si è suicidata. Monica Leofreddi in lacrime a La Vita in Diretta: “Quello che ho scoperto...”. Le ultime notizie sulla giornalista, scrittrice e autrice tv

04 giugno 2018 Silvana Palazzo

Alessandra Appiano

Alessandra Appiano era la scrittrice delle donne. Conciliava il suo impegno con l'attività di giornalista, opinionista e autrice televisiva. Era spesso ospite di “La Vita in Diretta”, oggi in lutto per la sua morte. Alessandra si è tolta la vita ieri, domenica 3 giugno, a Milano. Se ne è andata all'età di 59 anni, compiuti il 30 maggio, lasciando parenti, amici e colleghi sgomenti. Stando a quanto riportato da Dagospia, si sarebbe suicidata mentre era in ospedale, ricoverata per depressione. Non se l'aspettava nessuno: colleghi e amici in queste ore, sui social e al telefono, in privato, si chiedono perché, perché l'ha fatto. Nessun segnale era stato colto, tutto sembrava normale, anche il suo sorriso, che però nascondeva un abisso di dolore, quello in cui sono finiti ora i suoi cari. «Una domanda in più che ci faremo con chi le ha voluto bene. Un grande abbraccio anche al compagno. Ciao Alessandra. Continueremo a prendere spunto da quello che ci ha lasciato» ha dichiarato Francesca Fialdini a La Vita in Diretta.

ADDIO AD ALESSANDRA APPIANO: MONICA LEOFREDDI IN LACRIME

«Ci mancherai» è il messaggio di addio de “La Vita in Diretta” ad Alessandra Appiano, che lascia il marito Nanni Delbecchi. Si definiva all'antica, e lo era in un certo senso, per le opinioni garbate, anche quelle più ficcanti, e il modo elegante con cui affrontava il pettegolezzo, senza mai essere superficiale. «Le amiche sono la risorsa più preziosa» diceva sempre Alessandra. E infatti le ascoltava tutte, senza mai sottrarsi. Glielo riconosce Monica Leofreddi, che in lacrime non si dà pace per non aver colto il malessere dell'amica e collega. «Ho chiamato tante persone che la conoscevano per capire cosa mi fosse mancato di lei. Non avevo colto niente di tutto quello che ho scoperto ieri». C'è massimo riserbo ovviamente sulle ragioni di quel drammatico gesto, il suicidio. «La conosco da più di vent'anni, non era solo un rapporto di lavoro. Non l'ho mai vista diversa lontano dalle telecamere. Questa storia mi mette paura. Avevamo tanti mezzi per scoprire la sua fragilità» ha dichiarato in lacrime a La Vita in Diretta.

