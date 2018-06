Alessia Prete/ Con Matteo Gentili un futuro fuori dalla Casa del GF? Dubbi e certezze (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete, sempre più certezze per la modella che si gioca la vittoria finale proprio con il suo nuovo fidanzato l'ex calciatore Matteo Gentili anche lui inquilino (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete, Grande Fratello 15

Per Alessia Prete i dubbi non sono finiti: la modella del Grande Fratello 2018 ha nutrito ancora delle riserve sul suo rapporto con Matteo Gentili. Nelle ultime ore infatti la gieffina ha avuto un moto di fastidio nei confronti del calciatore, allontanandolo subito dopo un suo approccio romantico. Solo in un secondo momento è riuscita a spiegare che cosa l'abbia scossa così tanto, svelando di non essersi sentita se stessa. Colpa del ciclo femminile? Può essere, a giudicare dalle ipotesi di Alessia e di alcune sue risposte aggressive e nervose. Senza considerare che Matteo non avrebbe capito il momento, tanto da farle battutine senza sosta e tali da farla irritare ancora di più. "Non ho niente contro di te, ci tenevo a dirtelo", aggiunge ancora una volta, dopo aver passato il pomeriggio a scusarsi e spiegarsi. Tutto si è risolto comunque subito dopo, quando i due ragazzi sono ritornati ad abbracciarsi e baciarsi. Anche se poi Alessia ha voluto precisare alcune cose persino con Lucia Orlando e Veronica Satti: l'amicizia fra le due è innegabile, ma la modella non si è mai sentita il terzo incomodo. Nemmeno asociale, ha sottolineato, visto che è sempre stata sicura che Veronica ci sarebbe stata per Lucia in qualsiasi momento e viceversa.

DALLE LACRIME AI SORRISI

Il Grande Fratello 2018 ha visto spesso Alessia Prete in lacrime o sorridente, un umore altalenante che ha caratterizzato il suo percorso nella Casa. Anche se la bilancia pende spesso a favore del sorriso, la modella ha accusato spesso e volentieri le liti avvenute fra gli altri concorrenti, cambiando a sua volta il suo umore. L'ultima settimana è stata una sorta di oasi felice per l'ex Miss di Volvera, che in accordo con il resto del gruppo ha deciso di lasciare da parte i vecchi attriti. Questo le ha permesso di spendere belle parole verso Alberto Mezzetti durante il gioco della verità: per la ragazza è chiaro che Tarzan abbia fatto un percorso esemplare nel programma ed è felice di averlo conosciuta. Sui social però l'umore sembra negativo nei confronti della modella, accusata spesso dagli haters di essere solo attenta al suo rapporto con Matteo Gentili e di non aver dato nulla alla Casa. Giudizi negativi che spesso si spingono verso insulti accesi, con cui gli haters tacciano la gieffina di aver trascorso ogni giorno in biancheria intima o costume: "Sembra che non hai mai avuto un ragazzo. Ancora non ho capito come sia arrivata in finale"; "Sta sempre davanti agli specchi e in giro per casa in perizoma e reggiseno. Poi parlavano di Mariana Falace"; "E' da stamattina che si struscia. Che schifo!". La colpa di Alessia sembra quindi non essere riuscita a superare l'etichetta di 'anonima' che le è stata assegnata fin dal suo ingresso nel reality, al contrario di chi invece la adora già ed ha trovato in lei una persona pura e gentile, fatta di tanta semplicità e onestà.

COCCOLE E BACI ANCHE FUORI DALLA CASA?

Coccole e baci stanno per terminare per Alessia Prete, almeno per quanto riguarda il Grande Fratello 2018. Dopo aver vissuto quasi due mesi sotto lo stesso tetto, la modella dovrà fare ritorno a casa senza Matteo Gentili. Prima di ritornare dai genitori, la ragazza potrebbe avere la possibilità di stare ancora un po' di tempo nella bambagia e magari di condividere qualche spazio intimo in più con l'ex calciatore che le ha rapito il cuore. Fra i due le effusioni non sono di certo mancate, ma adesso si punta tutto allo step successivo che potrebbe sancire ancora di più la loro unione. Ritornare a casa sarà uno shock per Alessia, che potrà scoprire così che cosa ne pensa la famiglia di tutto quello che è accaduto nella Casa. E questo vorrebbe dire anche possibili ripensamenti per quanto riguarda la sua storia con Matteo, su cui nutre ancora qualche dubbio. Non pochi giorni fa la modella ha respinto Matteo, in crisi per il dubbio che l'ha colpita proprio a ridosso della finale: la sua relazione con il ragazzo continuerà oppure è solo frutto di un'illusione? Solo il tempo ed il confronto con la realtà potrà dirlo.

