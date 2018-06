Angela Coccia, sorella di Simone/ Chi è? Video: "Ricominciamo!"

Angela Coccia, sorella di Simone: chi è? Video: "Ricominciamo". La donna scrive una lettera al fratello che non vede da tempo, intanto la mamma interviene in collegamento telefonico.

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 23.51 Matteo Fantozzi

Angela Coccia, sorella di Simone

Simone Coccia Colaiuta ha la possibilità di parlare con la madre in collegamento durante la finale del Grande Fratello 2018, appena prima che venga eliminato. La mamma lo incoraggia ad andare dritto per la sua strada e anche a insistere su uno splendido rapporto con Stefania Pezzopane la sua compagna. Simone Coccia Colaiuta si preoccupa per la salute della madre, chiedendole in sua assenza chi è a farle le punture. La donna fa sorridere tutti: "Simone mio ti guardo fino a tarda notte in televisione che tante volte mi dimentico anche di mangiare e di farmi le punture". Barbara D'Urso interviene e ricordando il suo passato da dottoressa in televisione le sottolinea: "Signora però lei le punture se le deve fare, allora facciamo che vengo io a fargliele. Viene la Dottoressa Giò". E' stata una serata piena di emozioni, Simone Coccia chiude qui la sua avventura al Grande Fratello 2018.

LA SORELLA DI SIMONE COCCIA

La finale del Grande Fratello 2018 ci offre anche la possibilità di scoprire qualcosa in più della vita personale di Simone Coccia Colaiuta. Il ragazzo è stato eliminato nel ballottaggio con Matteo Gentili e si è qualificato quindi quinto alla fine di questa splendida avventura. Prima del responso ha avuto la possibilità di leggere una lettera della sorella che da tantissimo tempo non vede e non sente. Angela Coccia ha inviato infatti alla trasmissione di Canale 5 una lettera scritta per suo fratello, dove spiega che si è emozionata a vederlo in televisione dove ha potuto iniziare a viverlo visto che nella vita reale non ha potuto farlo. Ha vissuto un percorso un po' particolare, fatto di grandissime emozioni e questa finale con la sorella che torna a parlargli in maniera indiretta regala un brivido finale prima dell'eliminazione che lo porta a tornare in studio da quarto classificato.

