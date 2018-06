Antonella Elia/ "Scoperto il grande amore": cosa è successo? (Che fuori tempo che fa)

Antonella Elia, la showgirl torna in televisione dopo una brutta parentesi personale. Sarà come sempre ospite nello studio di Rai Uno da Fabio Fazio. (Che fuori tempo che fa)

Antonella Elia, Che fuori tempo che fa

Antonella Elia, spalla di grandi conduttori del passato, per lei reality e programmi di vario tipo: è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo italiano. Nel passato richiesta e ambita in tanti salotti televisivi, la showgirl si è ritrovata d'improvviso a fare i conti con il silenzio dei manager, con l'impossibilità di continuare a far decollare la propria carriera. Un racconto drammatico che lei stessa in prima persona ha fatto durante la recente esperienza a Pechino Express. Antonella Elia ritornerà ospite di Che fuori tempo che fa, oggi, lunedì 4 giugno 2018, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 1. Sembra che quella brutta parentesi vissuta fino a qualche tempo fa si sia ormai conclusa e che ora la showgirl sia ritornata in pista più forte che mai. In questi giorni si sta preparando inoltre al Gay Village, in partenza da Testaccio per 17 anni di successi. E fra i protagonisti vip di questo appuntamento imperdibile c'è proprio lei, la Elia. Frizzante, estroversa, attenta al gioco e con un sorriso che spesso confonde il dolore. 54 anni e tante cose da seppellire del proprio passato, "per rinascere con tutta la bellezza possibile", come ha sottolineato in un'intervista a Vanity Fair. L'occasione le è stata data da quel Funeral Party che ha voluto organizzare in seguito alla sua avventura a Pechino Express, dove fra pianti e determinazioni ed al fianco di Jill Cooper, è riuscita ad arrivare ad un solo passo dalla vittoria finale.

ANTONELLA ELIA, PRONTA A RIABBRACCIARE IL SUO ''ADORATO''

Dopo essere stata assente dal salotto di Fabio Fazio, Antonella Elia è pronta a riabbracciare il suo adorato. Lo definisce così la showgirl, in un post sui social in cui si rammarica per il mancato appuntamento in tv di Che fuori tempo che fa. Il programma ha lasciato infatti il posto a Porta a Porta per via delle ultime novità politiche in Italia, lasciando così a casa la Elia. Un piccolo stop a cui potrà rimediare nella puntata di questa sera, mentre nei giorni scorsi al Gay Village è riuscita a cambiare rotta al suo precedente rapporto con Ema Stokholma, Eva Pegorer e Dom Boss. Tre dei concorrenti di Pechino Express con cui la showgirl aveva avuto da ridire e che ha ritrovato in occasione della nuova stagione del festival. In un video li vediamo tutti e quattro insieme, sorridenti e uniti: "scoperto il grande amore", sottolinea la showgirl proprio ad indicare come tutto sia cambiato rispetto a quelle liti avvenute in Asia fra i quattro protagonisti. Fra la bionda delle Caporali, i Compositori di Dom Boss e le due Clubber non c'è mai stato buon sangue, vuoi per i caratteri diversi vuoi per l'animo cometitivo della Elia, che ha mal sopportato le ingiustizie subite nell'adventure game. In particolare si ricordano diverse infrazioni fratte da Dom Boss e il compagno di squadra Achille Lauro, un gioco sporco che ha spinto la showgirl ad avere un duro scontro con i due rapper.

