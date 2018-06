BANANA JOE/ Su Rete 4, il film con Bud Spencer (oggi, 4 giugno 2018)

Banana Joe, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Bud Spencer, Marina Lagner, Mario Scarpetta, alla regia Steno. La trama del film nel dettaglio.

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER

Banana Joe, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di genere avventura e commedia Banana Joe che è stata prodotta nel 1982 dalla Derby Cinematografica in collaborazione con la Lisa Film GMBH, per la regia di Steno con soggetto scritto da Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer che ne è anche il principale protagonista. La sceneggiatura è stata rivista ed adattata dallo stesso regista in collaborazione con Mario Amendola e Bruno Corbucci, il montaggio è stato eseguito da Raimondo Crociani, il direttore della fotografia è Luigi Kuveiller mentre le musiche sono state scritte da Guido e Maurizio De Angelis. Nel cast sono presenti anche Marina Lagner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei e Giorgio Bracardi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BANANA JOE, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Nel piccolo villaggio di Amantido, nel cuore della giungla colombiana, vive un omone di razza bianca che per via del fatto di essere un commerciante di banana è diventato per tutti Banana Joe. La sua vita si svolge in maniera molto semplice ed ossia si reca con la sua barchetta verso il porto di San Cristobal per vedere le banane frutto del raccolto degli abitanti di Amantido allo scopo di acquistare farmaci, abiti e tanti altri generi alimentari che loro non riescono a produrre e coltivare. Tutto va nel verso giusto fino a che il buon Banana Joe non incrocia sulla propria strada, il signor Torsillo, un mafioso locale che sfrutta il lavoro della povera gente per trarne straordinari profitti personali. Torsillo non solo ha intenzione di controllare il commercio della frutta e quindi delle banane ma anche di spazzare via la comunità indigena di Amantido per ricavarci su quel territorio la costruzione di un casino che secondo i suoi progetti potrebbe permettergli di massimizzare in maniera rilevante i profitti. Il povero Banana Joe per volere dello stesso Torsillo si vede costretto a fare i conti con la burocrazia ed in particolare gli viene fatto presente come sia necessario, per lui, ottenere una licenza di commercio. Per ottenere la licenza tuttavia è necessario un certificato di nascita che non si trova in nessuna parte ed inoltre deve effettuare il servizio militare. Durante la sua vita a San Cristobal si innamora della bellissima Dorianne. Tuttavia ad un certo punto stanco di tutti i problemi creati da Torsillo ed avendo saputo della costruzione del casino decide di risolvere la cosa con i propri metodi ed ossia facendo leva sulla sua straordinaria forza fisica per spazzare via tutto e tutti.

© Riproduzione Riservata.