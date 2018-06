Barbara D'Urso, finale/ Bullismo, coca-gate e ascolti record: ora il vincitore! (Grande Fratello 15)

Barbara D'Urso, è arrivata la finale del reality show di Canale 5. Chi proclamerà vincitore la conduttrice cardine di Canale 5 stasera? Appuntamento alle 21.30 (Grande Fratello 15)

Barbara D'Urso, Grande Fratello 15

"Giustamente è stata multata". Sottolinea così Barbara d'Urso in un post con cui commenta l'ultima prodezza di Aida Nizar Delgado. La spagnola si è fatta conoscere anche a Roma, grazie ad un bagno nella fontana di Trevi che le è costata la multa dalla polizia municipale. Per la conduttrice va bene così, anche se il suo rimprovero sembra bonario. Come quel "pazza" a corredo del commento sul video, che evidenzia ancora una volta come la d'Urso abbia un vero e proprio debole per Aida. Fino a che non supera il limite ovviamente, come ha già dimostrato più volte nel corso delle ultime dirette. Eppure agli occhi dei telespettatori chi sta sbagliando è proprio la conduttrice e non solo perché dà eccessiva visibilità alla spagnola. Sui social i commenti negativi fioccano senza sosta, soprattutto per la decisione della d'Urso di mettere a tacere il flop registrato con quest'edizione del programma: "Ti dovresti vergognare a dire che rifaresti il cast. Non c'è mai stata in un Grande Fratello di Ilary Blasi una violenza tale, da bulli indescrivibili", scrive un haters su Instagram. Forse il flop è da considerare solo dal punto di vista morale, visto che la timoniera è stata confermata anche per la prossima edizione del programma e che ha registrato un boom di ascolti anche sfortunatamente per le aggressioni avvenute nella Casa.

IN ESTATE FINALMENTE UN PO' DI RIPOSO?

Ad una settimana dalla fine del suo programma domenicale, Barbara d'Urso ritorna alla guida del Grande Fratello 2018 per affrontare la finale. Con la stagione estiva, la conduttrice riuscirà a fare un sospiro di sollievo dal punto di vista lavorativo, dedicandosi a sole, mare e altre compagnie. Alcuni tuttavia la vedono già pronta a lavorare anche nei prossimi mesi, forse in occasione dei Mondiali di calcio. Instancabile e dall'energia indiscussa, la d'Urso ha ricevuto persino l'applauso di Lele Mora per il suo spirito ruggente. In un'intervista a Radio Cusano Campus, Mora ha infatti sottolineato come stimi molto la conduttrice, nonostante fra i due non ci sia un rapporto d'amicizia. Non va così bene invece fra la d'Urso e Fabrizio Corona, antichi nemici che negli ultimi giorni hanno lanciato attacchi velati e non verso la controparte. In realtà la conduttrice ha sollevato l'attenzione del gossip a causa di un piccolo errore collegato a queste vicende: durante una Stories di Instagram, ha immortalato un video di Trash Italiano svelando di seguire in segreto l'ex re dei paparazzi. Certo il telefonino incriminato potrebbe non essere stato il suo, sottolinea Il Tempo, anche se sullo stesso screen shot è possibile intravedere altri due profili collegati alla conduttrice, uno dei quali corrisponde a quello di Raf.

IERI NIENTE DOMENICA LIVE, MA CI SONO LE PROVE DELLA FINALE

Dopo una domenica di tour de force, Barbara d'Urso è pronta per affrontare l'ultimo step del Grande Fratello 2018. Instancabile come sempre, la conduttrice ha detto arrivederci a Domenica Live la settimana scorsa e questo le ha permesso di spostare a ieri le prove per la finale del reality. Lo svela la stessa d'Urso in una Stories di Instagram, in cui mostra parte dello studio. "Non è che è domenica e la d'Urso sta ferma", sottolinea fuori campo. Nessuna anticipazione ovviamente su quello che accadrà: nel video vengono mostrati solo gli addetti ai lavori ed uno studio che per l'occasione sfoggierà tante stelline, pronto ad accogliere il vincitore di quest'edizione. "Sorprese pazzesche", promette invece in un altro post, per una finalissima che prevede ancora colpi di scena, trappole e tante emozioni. Nella meme a corredo di questo annuncio, la d'Urso si mostra felice ed a braccia aperte, mentre mima un balletto divertita. Si trova di fronte alla scritta del programma, o meglio del suo Grande Fratello, come sottolinea spesso la diva di Canale 5.

© Riproduzione Riservata.