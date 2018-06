Bobby Solo, messaggio in diretta al Grande Fratello 2018/ "Cara Veronica, per me hai vinto tu!"

Bobby Solo, messaggio in diretta al Grande Fratello 2018 per la figlia Veronica Satti. "Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere ma per me hai vinto"

04 giugno 2018 Anna Montesano

Bobby Solo

Una finale davvero ricca di emozioni quella del Grande Fratello 2018. Veronica Satti è la prima eliminata e la prima ad andare nello studio di Canale 5 per la consueta chiacchierata con Barbara D'Urso. Quello che però accade in diretta è davvero inaspettato: Barbara D'Urso interrompe l'intervista perché in produzione è arrivato un messaggio molto importante che deve essere letto subito. La conduttrice prende il telefono e inizia a leggere quello che annuncia essere un messaggio di suo padre, Bobby Solo: "Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere. Hai vinto tu perché resistendo a tutto quello stress ci siamo riavvicinati per comprenderci. Un bacio, tuo papà. Roberto Satti. Bobby Solo".

BOBBY SOLO E LA FIGLIA VERONICA SEMPRE PIU' VICINI

Veronica è in lacrime, è incredula così come la D'Urso di quanto sta accadendo e esulta quando ascolta le parole scritte da suo padre che sanciscono un riavvicinamento tanto atteso. La conduttrice è molto contenta: "Ce l'abbiamo fatta Veronica, ti rendi conto?" Dopo settimane di attesa, Veronica ha infatti ricevuto il messaggio che attendeva da tempo: suo padre è davvero pronto adesso a rivederla, riabbracciarla e magari ricostruire un rapporto che manca da molti anni. Ci sarà un lieto fine ora che è finita questa avventura al Grande Fratello 2018?

© Riproduzione Riservata.