CARLO CONTI RICORDA FABRIZIO FRIZZI NELL'ULTIMA PUNTATA DE L'EREDITÀ/ Video: un anno difficile in casa Rai

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi nell'ultima puntata de L'Eredità che tornerà a settembre con un nuovo conduttore: il video del commovente discorso.

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 11.34 Stella Dibenedetto

Dalla morte di Bibi Ballandi a Fabrizio Frizzi, è stato un anno difficile per il pubblico di Rai1 e per gli stessi volti noti della televisione che hanno dovuto dire addio a due colonne portanti del mondo dello spettacolo. Antonella Clerici ha detto addio a La Prova del cuoco in lacrime, proprio il programma che ha accolto Carlo Conti e Fabrizio Frizzi al ritorno del suo malore, mentre proprio il toscano ha dovuto fare lo stesso con L'Eredità. Il programma che ha condiviso con il suo amato fratello si è concluso, almeno per questa edizione, ed è toccato a lui raccogliere l'eredità di Frizzi e portarla fino in fondo "con il dolore nel cuore" per quanto accaduto. La prossima edizione andrà in scena dal prossimo settembre e ancora c'è non poca incertezza su chi prenderà le redini del quiz, a quel punto la ferita sarà rimarginata? (Hedda Hopper)

UNA STAGIONE PARTICOLARE E FINALMENTE FINITA

Una stagione particolarmente difficile per L’Eredità si è conclusa. Il game show preserale di Raiuno tornerà a settembre con un nuovo conduttore. Carlo Conti, chiamato a traghettare la trasmissione nel momento più difficile, si è congedato dal suo pubblico ricordando Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Nel salutare i telespettatori de L’Eredità, il conduttore toscano, chiamato a sostituire l’amico Frizzi sia dopo il malore dello scorso ottobre che dopo la sua scomparsa, l’ha voluto ricordare così: “E' stato un anno difficile per tutti noi, ho queste chiavi sempre con me, le chiavi dello studio che ci siamo alternati io e questo grande amico per tutti noi. Sono tornato a L'eredità, e ho portato avanti nel modo migliore, di mestiere con una ferita nel cuore questo programma. Tornerà a settembre, ora vi salutiamo e vi diciamo 'Ci vediamo a settembre'". Per Conti non è stato semplicissimo tornare nello studio dell’Eredità dopo la morte di Frizzi che continua ad avere un posto speciale nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto.

L'EREDITA’: CHI SARA’ IL NUOVO CONDUTTORE

A settembre, al timone dell’Eredità non ci sarà Carlo Conti che, dopo aver aiutato l’azienda a portare avanti lo show dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha deciso di non volersi nuovamente assumere un impegno così importante. L’amatissimo game show che, ogni sera, fa compagnia agli italiani, avrà un nuovo conduttore. Chi sarà? Ad oggi, il nome in pole, secondo quanto rivelato recentemente nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, potrebbe essere Flavio Insinna, ad oggi senza un programma. Nelle scorse settimane era saltato fuori anche il nome di Marco Liorni che, a settembre, dovrebbe lasciare il posto di conduttore de La vita in diretta a Tiberio Timperi. In casa Rai, dunque, continuano gli spostamenti, ma al momento, non c’è ancora nulla di ufficiale. Da questa sera, al posto de L'Eredità andrà in onda Reazione a catena con Gabriele Corsi.

