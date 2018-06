Cazzola Vs Rinaldi/ Non è l'Arena, video: scatta il vaffa in diretta dopo un battibecco

Alla corte di Massimo Giletti e del suo Non è l'Arena scoppia il caso a causa di due ospiti che non sembrano davvero molto d'accordo su economia e pensioni. Ecco cosa è successo

04 giugno 2018 Hedda Hopper

Non è l'arena

Magari Non è l'Arena non ha portato a casa il successo della scorsa settimana, ma sicuramente anche ieri sera Massimo Giletti ha avuto la sua bella gatta da pelare, con piacere. Il conduttore ha gongolato e non poco alla luce dei risultati di ascolti di domenica scorsa tanto da rilanciare le sue accuse alla Rai "rea" di averlo fatto andar via a favore di altri conduttori, chiara frecciatina a Fabio Fazio. Ieri sera, però, il suo programma è stato al centro di nuove discussioni social e non per via della situazione politica, adesso nuovamente stabile, ma per un battibecco che ha avuto come protagonisti l’economista Giuliano Cazzola e l’economista Antonio Maria Rinaldi.

SCONTRO IN DIRETTA

I due non erano molto d'accordo sull'argomento trattato ma, a quando pare, sembra che l'attrito era già presente tanto che lo stesso Cazzola aveva chiesto chiaramente di non incontrarlo. Proprio quando Cazzola ha preso la parola ha subito chiarito "Non ho voglia di polemizzare con Rinaldi", dopo avergli dato ragione in alcune sue nozioni, è partito con l'affondo che non è piaciuto al suo collega che, tra una battuta e l'altra, si è lasciato sfuggire un sorrisetto ironico. A quel punto Cazzola alza l'asticella della discussione: "Non rida per favore" e Rinaldi ha subito risposto: "Ah non posso, devo piangere, allora piango, quando vedo lei piango ma che c**zo dice.... ma lo vede che mi fa ridere lei". La discussione è poi stata subito sedata dal conduttore ma il pubblico a casa e quello in studio ha avuto modo di ridere un po'. Clicca qui per vedere il video del momento.

