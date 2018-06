Chiara Ferragni, Serena Williams, Kate Middleton/ Così le neo-mamme tornano in forma

Da pochi mesi hanno partorito e già mostrano corpi scultorei, in forma e tonici. I segreti post partum di Chiara Ferragni, Serena Williams e Kate Middleton

Chiara Ferragni due mesi dopo il parto

Amal Clooney, Michelle Hunziker, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Serena Williams, Kate Middleton. Personaggi dello spettacolo, sempre sotto i riflettori, ma prima di tutto mamme. Ma come fanno queste meravigliose donne a tornare immediatamente in forma dopo la gravidanza? L’ultima che fa parlare è proprio Chiara Ferragni che, a soli due mesi dalla nascita di Leone Lucia Ferragni, ha mostrato subito un fisico snello e tonico. I medici, presenti nello studio di Mattino 5, raccontano che il modo più adatto per tornare in forma è seguire una corretta alimentazione e dedicarsi allo sport. Per chi fa più fatica a perdere i chili in eccesso causati dalla gravidanza le donne possono ricorrere anche a piccoli interventi di chirurgia come, ad esempio, la mesoterapia, terapia locale contro artrosi e la cellulite.

LO SPORT DELLE VIP: COME TORNANO IN FORMA LE NEO-MAMME

Basta entrare nei profili Instagram di queste star per capire che il loro fisico non è certo qualcosa determinato dalla fortuna. Le neo-mamme si dedicano fin da subito all’attività sportiva e ne documentano il percorso attraverso i propri canali social. Alessia Marcuzzi si dedica allo yoga, Elisabetta Canalis insieme a Maddalena Corvaglia, agli attrezzi e al corpo libero, Belen Rodriguez al cardio. Non c’è donna del mondo dello spettacolo che non si dedichi allo sport e per infondere il messaggio, ossia che sia fondamentale fare attività fisica, inseriscono su Instagram i propri circuiti, dando così qualche consiglio ai propri seguaci. Le neo-mamme così ritornano presto in forma, dedicando quel poco tempo libero all’attività sportiva, sempre seguite da personal trainer che dividono il loro percorso tra cardio e corpo libero, con esercizi per gambe, glutei e addominali.

