Cristiano Malgioglio/ Gran finale per il Castigatore del reality: ha vinto su Bobby Solo? (Grande Fratello 15)

Cristiano Malgioglio, il paroliere torna in voga grazie al reality show di Canale 5. Cosa avrà preparato in vista della finale di stasera? Ci saranno delle sorprese? (Grande Fratello 15)

Cristiano Malgioglio, Grande Fratello 15

Per Cristiano Malgioglio si sta per chiudere la parentesi del Grande Fratello 15, dove è intervenuto come opinionista e inviato speciale sul campo. Memorabili i suoi giochi nella stanza apposita della Casa, al fianco del suo noto tormento numero 1, il Castigatore. L'artista si prepara però a ribaltare la situazione, diventando per primo il tormentone di tutti gli italiani. L'occasione gli verrà data da Danzando Danzando, il suo ultimo brano e già spopolato fra i telespettatori del reality. Merito anche delle porzioni della clip che Malgioglio ha condiviso con tutti i fan di Instagram, a cui ha regalato una versione di se stesso un po' casalinga, intento a raccogliere i panni stesi al sole. Clicca qui per vedere il video di Cristiano Malgioglio. Il paroliere italiano per ora è riuscito a far ballare diversi volti televisivi conosciuti con la sua nuova canzone, dalla formosa Fabiana Britto fino ad Anna Tatangelo. Ieri sera ha presentato il suo ultimo successo a Napoli, grazie ad un evento organizzato da Rtl 102.5 ed in cui ha partecipato anche il conduttore e giornalista Fernando Proce, citato da Malgioglio sul suo post, così come Carla Bruni e Stefano Gabbana.

IL REALITY GLI DONA NUOVA LINFA VITALE

Il Grande Fratello 2018 ha permesso a Cristiano Malgioglio di confermare la sua popolarità anche in un contesto televisivo particolare. Il reality è stato parte integrante degli ultimi step della sua carriera sul piccolo schermo, ma anche in questo caso l'opinionista ha voluto superare un limite importante. In precedenza lo abbiamo visto infatti spesso indossare la sua classica tunica rossa, in uno stile che nonostante l'eccentricità del paroliere, si poteva definire ancora piuttosto sobrio. In un'intervista a Lookdavip, Malgioglio ha infatti sottolineato di aver adattato l'outfit scelto per il programma al suo stile, pieno di colori, occhiali da sole stravaganti, sempre diversi per ogni appuntamento in tv. Il cantautore ama infatti cambiare di frequente i suoi occhiali, puntando tutto sulle montature acquistate in negozi gestiti da cinesi, a cui poi fa cambiare le lenti da un'ottica di sua fiducia. E per la serata napoletana di ieri, che ha permesso a Malgioglio di promuovere il suo nuovo singolo Danzando Danzando, non poteva che esibire un altro paio di occhiali. Principeschi e dorati, con lenti rosse e pieni di decori da far invidia ad un mobile antico. "Questa foto rispecchia la mia normalità", sottolinea l'opinionista con ironia in un post. Clicca qui per vedere la foto di Cristiano Malgioglio.

QUELLA BATTUTA SULLA DOCCIA

Il momento della doccia è stato uno dei momenti cult del Grande Fratello 2018, ma per Cristiano Malgioglio è stato tutto inutile sotto certi punti di vista. Secondo l'opinionista infatti i concorrenti di quest'edizione hanno cercato di sfruttare la doccia "soltanto per lavarsi l'anima, ma non la lavano nemmeno con una sauna". Il cantautore ha infatti sottolineato a Matrix Chiambretti come il momento doccia di quest'anno, uno dei più popolari fra i telespettatori, avrebbe messo a nudo le colpe e i sensi di colpa dei gieffini. Niente a che vedere con la sua personale partecipazione al programma, quando nella versione Vip il suo momento doccia si è trasformato in un nuovo siparietto divertente. In molti lo ricordano sotto il getto dell'acqua, armato di accappatoio e attento a non mostrare nessun centimetro del suo corpo che non fosse già scoperto, come polsi e gambe. Il programma di Piero Chiambretti gli ha permesso inoltre di fare una piccola gaffes con Valeria Marini, che ha definito in modo ironico "una piccola balena bianca", forse accorgendosi troppo tardi di aver commentato in modo esagerato una clip della showgirl stellare.

