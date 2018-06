Daniele Bossari e Filippa Lagerback, dopo le nozze un bebè?/ “E' in cantiere”, l’indiscrezione a Pomeriggio 5

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, bebè in vista? “Torneranno in tre?”, l’indiscrezione a Pomeriggio 5 spunta fuori dopo la prima notte da marito e moglie senza sesso: "Troppo stanchi!".

04 giugno 2018 Valentina Gambino

Lo scorso venerdì pomeriggio Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono finalmente sposati dopo la proposta di matrimonio di lui nella Casa del Grande Fratello Vip con tanto di anello e proposta in ginocchio. Per la coppia successivamente è arrivato un sabato di totale relax e una domenica in televisione in occasione dell’ultima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai1 e condotto da Fabio Fazio. Questo mercoledì inoltre, ci sarà tempo per il viaggio di nozze dopo un weekend decisamente intenso. Filippa Lagerback e Daniele Bossari adesso si stanno preparando per volare in Marocco. Nel frattempo hanno raccontato che la prima notte si sono addormentati perché erano troppo stanchi. Le nozze di Daniele e Filippa sono state davvero incredibili, condite da oltre 200 invitati per la maggior parte famosi. In quel di Varese, la coppia ha coronato il suo sogno d’amore radunandosi con un numero davvero importante di Vip per festeggiare tra scatti social e video postati su Instagram da tutti gli invitati.

Dopo le nozze organizzate in grande stile, a fine giornata Daniele Bossari e Filippa Lagerback erano davvero esausti. A Mara Venier che nel dietro le quinte di Che Tempo Che Fa ha chiesto alla coppia come sia andata la prima notte di nozze, la coppia ha risposto: “Eravamo troppo stanchi”. Ma Filippa ha precisato immediatamente: “Abbiamo fatto le prove per 18 anni”. Mercoledì intanto, la partenza per il Marocco, dove la Lagerback e Bossari trascorreranno la luna di miele e sicuramente si daranno da fare. Ed infatti, proprio Riccardo Signoretti ospite in collegando durante Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, ha svelato: “Tutti dicono che ci sia il progetto di allargare la famiglia con un altro bebè. Magari dal viaggio di nozze tornano già in tre”. Il giornalista ha raccontato di avere appena chiuso il numero di Nuovo TV proprio con l’articolo dedicato alla celebre coppia raccontando anche questa indiscrezione.

