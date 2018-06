Danilo Aquino/ Nuovo scontro in studio dopo l'eliminazione? (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, l'ex inquilino della casa torna dopo l'eliminazione nello studio di Canale 5. Si prepara per altri scontri nella serata della finalissima? (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, Grande Fratello 15

Danilo Aquino si prepara ad un nuovo scontro al Grande Fratello 2018? Il romano non ha mai nascosto le sue antipatie e dopo essere uscito dal reality è forse uno dei pochi a non aver parlato di sé in modo esagerato. I fan in queste ore hanno avuto modo di discutere su una delle rivali più accese del tecnico: Veronica Satti. Lo stesso Danilo ha infatti pubblicato a poche ore di distanza dalla finale un video che riprende la figlia di Bobby Solo con Lucia Bramieri, Simone Coccia e Alberto Mezzetti. Intenti a parlare di nomination, il discorso sembra poi virato verso tutt'altro. Si parla infatti di coppie e di come Veronica si sarebbe potuta trovare in difficoltà in un presunto televoto contro Filippo Contri e Lucia Orlando. Parole a cui la ragazza sembra tuttavia rispondere con altro: "Dopo un mese si saranno pure stufati". Secondo alcuni sui social, così forse per Danilo, la frase sembra diretta alla falsità della coppia ed al fatto che sia nata solo per questioni strategiche. Per altri invece le parole della Satti sono legate solo al discorso sulla nomination di Simone. Per il romano però è tutto più chiaro: "Buonasera Veronica, ci siamo quasi. Avete detto bene: purtroppo ci sono le telecamere", sottolinea in un post in cui denuncia forse l'accaduto. Clicca qui per vedere il post di Danilo Aquino.

LUCIA BRAMIERI TORNA A PARLARE DI LUI

L'ex concorrente del Grande Fratello 2018 Danilo Aquino non ha pace: Lucia Bramieri è ritornata a parlare di lui questa settimana, rimettendo in pista le tante frasi scottanti che il romano le ha diretto durante il reality. Per la milanese infatti è chiaro che il tecnico si sia scagliato contro di lei solo a causa della nomination che gli ha assegnato tre giorni dopo l'inizio del programma, come ha ribadito a Nuovo TV. "Ogni volta che si comportava male nei miei confronti, poi veniva a chiedermi scusa", ha aggiunto ricordando anche come Danilo si sia spesso preso una confidenza nei suoi confronti che la donna non gli ha mai dato. I due hanno avuto modo di attaccarsi a vicenda ancora una volta durante l'ultima diretta e non è detto che questa sera, alla luce delle nuove dichiarazioni della Bramieri, Danilo non scelga di risponderle. Sembra infatti che il romano abbia in serbo qualche cartuccia da sparare, soprattutto nei confronti di Simone Coccia, colpevole ai suoi occhi di aver voluto favorire Lucia e di aver cercato di farlo fuori mettendolo in cattiva luce. Il sospetto è dovuto ad un video pubblicato in queste ore dal romano e che riprende uno dei tanti discorsi strategici di Simona e Lucia, in cui evidenzia che "è arrivato il momento. Finora li abbiamo fatti giocare". Clicca qui per vedere il video di Danilo Aquino.

AVRÀ SPAZIO STASERA?

Il Grande Fratello 2018 permetterà di certo a Danilo Aquino di dire qualche parola in occasione della finale. I fan sono in attesa di scoprire se attaccherà Simone Coccia Colaiuta, che con le sue strategie forse discutibili è riuscito nel suo intento di eliminare il romano. Quest'ultimo sembra proprio essersela legata al dito e si prepara a rovinare la serata al concorrente dell'Aquila. Uno scontro che se avvenisse lascerebbe di certo indifferente Simone, che già in occasione del confronto con Angelo Sanzio ha sfoderato il suo silenzio come arma vincente. Una tecnica già usata anche in altre occasioni e che potrebbe risfoderare anche nel caso in cui fosse proprio Danilo ad attaccarlo. Nulla è escluso, soprattutto perché l'ex gieffino ha avuto una settimana di tempo per prepararsi un eventuale discorso da fare al nemico. Da escludere invece che il romano possa decidere di rientrare nella Casa per un confronto diretto, dato che non ha manifestato nessun desiderio a riguardo. Impossibile da prevedere che cosa ha in mente l'ex concorrente, che nei suoi post evita spesso e volentieri di taggare gli altri inquilini della Casa, preferendo citare gli opinionisti e la stessa conduttrice.

